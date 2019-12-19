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Прокуратура через суд лишила компанию «Урал-Трейд» возможности продажи путевок на рыбную ловлю на озере Тыгиш
19 декабрь 2019 (12:44)
УрБК, Екатеринбург, 19.12.2019. Прокуратура Каменского района в судебном порядке добивается пресечения деятельности по незаконной продаже путевок на осуществление рыбалки на озере Тыгиш.
В ходе надзорных мероприятий на озере Тыгиш, расположенном вблизи села Рыбниковское Каменского городского округа, установлен факт продажи ООО «Урал-Трейд» путевок на рыбную ловлю без правовых оснований.
При этом озеро Тыгиш не является рыбопромысловым участком, предоставленным для организации любительского и спортивного рыболовства ООО «Урал-Трейд». Соответствующее разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов в 2019 году обществом не получено, указали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
В связи с этим прокурор района обратился в Синарский райсуд Каменска-Уральского с требованием признать незаконной деятельность ООО «Урал-Трейд» и обязать общество прекратить продажу путевок на рыбную ловлю. Суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме, но решение в силу пока не вступило.
В ходе надзорных мероприятий на озере Тыгиш, расположенном вблизи села Рыбниковское Каменского городского округа, установлен факт продажи ООО «Урал-Трейд» путевок на рыбную ловлю без правовых оснований.
При этом озеро Тыгиш не является рыбопромысловым участком, предоставленным для организации любительского и спортивного рыболовства ООО «Урал-Трейд». Соответствующее разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов в 2019 году обществом не получено, указали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
В связи с этим прокурор района обратился в Синарский райсуд Каменска-Уральского с требованием признать незаконной деятельность ООО «Урал-Трейд» и обязать общество прекратить продажу путевок на рыбную ловлю. Суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме, но решение в силу пока не вступило.
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