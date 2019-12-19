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Банк России и Минкомсвязь разрабатывают механизм для блокировки подмены номеров
19 декабрь 2019 (12:29)
УрБК, Москва, 19.12.2019. Центробанк России и Минкомсвязь разрабатывают механизм для блокировки подмены номера, которой активно пользуются мошенники для хищения средств со счетов клиентов. Об этом рассказал глава Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России Артем Калашников.
По данным ЦБ, банковские мошенники в этом году придумали новый инструмент для кражи денежных средств — с помощью технологии подмены телефонных номеров злоумышленники звонят гражданам, выдавая себя за сотрудников банков, и выспрашивают у них информацию с целью хищения денег. В результате количество поступающих сообщений в ФинЦЕРТ Банка России о номерах телефонов злоумышленников значительно увеличилось.
«Все, что связано с информационной безопасностью, у нас, конечно же, рассматривается… Мы пытаемся победить подмену номеров. К сожалению, здесь компетенции не только наши, здесь и сфера связи, но тем не менее определенные наработки есть, и мы поделились с коллегами из министерства, будем стараться применять с их согласия», — цитирует «Прайм» Артема Калашникова.
По его словам, в настоящее время стороны обсуждают введение определенных технических мер для борьбы с подменой номера.
«Да, мы обсуждаем, тема очень смежная… Технически — это контроль трафика, который идет через сеть общего пользования, чтобы невозможно было подставить номер конкретной организации на этапе подключения… Это технические меры. Если будет необходимость какой-то нормативной базы — но это уже не нам решать — то, наверное, тоже появится законодательство», — пояснил представитель Центробанка Артем Калашников.
В пресс-службе Минкомсвязи также подтвердили, что регуляторы работают над разработкой данного механизма.
«Минкомсвязь действительно участвует в работе над проектом совместно с другими федеральными органами исполнительной власти», — сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков.
По данным ЦБ, банковские мошенники в этом году придумали новый инструмент для кражи денежных средств — с помощью технологии подмены телефонных номеров злоумышленники звонят гражданам, выдавая себя за сотрудников банков, и выспрашивают у них информацию с целью хищения денег. В результате количество поступающих сообщений в ФинЦЕРТ Банка России о номерах телефонов злоумышленников значительно увеличилось.
«Все, что связано с информационной безопасностью, у нас, конечно же, рассматривается… Мы пытаемся победить подмену номеров. К сожалению, здесь компетенции не только наши, здесь и сфера связи, но тем не менее определенные наработки есть, и мы поделились с коллегами из министерства, будем стараться применять с их согласия», — цитирует «Прайм» Артема Калашникова.
По его словам, в настоящее время стороны обсуждают введение определенных технических мер для борьбы с подменой номера.
«Да, мы обсуждаем, тема очень смежная… Технически — это контроль трафика, который идет через сеть общего пользования, чтобы невозможно было подставить номер конкретной организации на этапе подключения… Это технические меры. Если будет необходимость какой-то нормативной базы — но это уже не нам решать — то, наверное, тоже появится законодательство», — пояснил представитель Центробанка Артем Калашников.
В пресс-службе Минкомсвязи также подтвердили, что регуляторы работают над разработкой данного механизма.
«Минкомсвязь действительно участвует в работе над проектом совместно с другими федеральными органами исполнительной власти», — сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков.
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