Новости дня

В Екатеринбурге официально появился сквер Дружбы народов

19 декабрь 2019 (12:06)

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление, которое закрепляет официальное название сквера Дружбы народов в Орджоникидзевском районе. Об этом сообщает официальный сайт муниципалитета.

Сквер расположен между памятником труженикам тыла на проспекте Космонавтов и входом на станцию метро «Машиностроителей».

«В конце августа 2019 года решение о наименовании этого элемента планировочной структуры в Орджоникидзевском районе уральской столицы было принято на заседании комиссии по наименованиям топонимических объектов в Екатеринбурге», — говорится в сообщении.

Напомним, что 30 мая 2019 года состоялась церемония открытия памятного камня, дающего начало аллеям этого сквера и символизирующего единство 160 народностей, проживающих в Екатеринбурге, а также были высажены первые деревья.

16 августа 2019 года прошло открытие благоустроенной территории, приуроченное ко Дню города, в котором приняли участие глава Екатеринбурга Александр Высокинский и председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: