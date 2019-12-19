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В Екатеринбурге официально появился сквер Дружбы народов
19 декабрь 2019 (12:06)
УрБК, Екатеринбург, 19.12.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление, которое закрепляет официальное название сквера Дружбы народов в Орджоникидзевском районе. Об этом сообщает официальный сайт муниципалитета.
Сквер расположен между памятником труженикам тыла на проспекте Космонавтов и входом на станцию метро «Машиностроителей».
«В конце августа 2019 года решение о наименовании этого элемента планировочной структуры в Орджоникидзевском районе уральской столицы было принято на заседании комиссии по наименованиям топонимических объектов в Екатеринбурге», — говорится в сообщении.
Напомним, что 30 мая 2019 года состоялась церемония открытия памятного камня, дающего начало аллеям этого сквера и символизирующего единство 160 народностей, проживающих в Екатеринбурге, а также были высажены первые деревья.
16 августа 2019 года прошло открытие благоустроенной территории, приуроченное ко Дню города, в котором приняли участие глава Екатеринбурга Александр Высокинский и председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин.
Сквер расположен между памятником труженикам тыла на проспекте Космонавтов и входом на станцию метро «Машиностроителей».
«В конце августа 2019 года решение о наименовании этого элемента планировочной структуры в Орджоникидзевском районе уральской столицы было принято на заседании комиссии по наименованиям топонимических объектов в Екатеринбурге», — говорится в сообщении.
Напомним, что 30 мая 2019 года состоялась церемония открытия памятного камня, дающего начало аллеям этого сквера и символизирующего единство 160 народностей, проживающих в Екатеринбурге, а также были высажены первые деревья.
16 августа 2019 года прошло открытие благоустроенной территории, приуроченное ко Дню города, в котором приняли участие глава Екатеринбурга Александр Высокинский и председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин.
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