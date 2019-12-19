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Минэкономразвития прогнозирует замедление в январе 2020 года годовой инфляции до 2,5-2,7%





По информации ведомства, в ноябре 2019 года потребительская инфляция продолжила замедление до 3,53% после 3,75% месяцем ранее, что соответствует ожиданиям Минэкономразвития.



Как уточняется в обзоре, основной «вклад в снижение годовой инфляции внес эффект высокой базы предыдущего года, сформированной в условиях более низкого урожая 2018 сельскохозяйственного года и ухудшения эпизоотической обстановки в конце прошлого года». При этом продовольственная инфляция в ноябре 2019 года в терминах последовательных приростов ускорилась (до 0,45% месяц к месяцу после 0,18 % в октябре) при сезонном удорожании плодоовощной продукции. Ценовая динамика в секторе продовольственных товаров за исключением плодоовощной продукции сохранилась практически на уровне предыдущего месяца (0,21% против 0,15% в октябре).



«Снижению темпа роста цен в ноябре 2019 года с исключением сезонного фактора (0,17% месяц к месяцу SA после 0,20% м/м SA в октябре) способствовала околонулевая динамика цен на одежду и обувь при сохраняющейся дефляции в группе электро- и телерадиотоваров. За годовой период инфляция на непродовольственные товары продолжила замедление — до 3,06% год к году после 3,21% г/г месяцем ранее. Цены на услуги в ноябре выросли после двухмесячной дефляции (+0,11% после -0,4% за сентябрь–октябрь). С исключением сезонного фактора темп прироста цен в ноябре незначительно ускорился — до 0,39% м/м SA с 0,33% м/м SA в октябре», — говорится в тематическом обзоре Минэкономразвития.



При этом в ведомстве отмечают, что основной вклад в рост цен в ноябре 2019 года «внесло удорожание услуг связи, а также услуг, связанных с туризмом и отдыхом». «В результате в сфере услуг по итогам ноября наблюдалось ускорение годовой инфляции — до 3,93% год к году после 3,82% в октябре. Монетарная инфляция по-прежнему находится значительно ниже целевого ориентира Банка России (2,79% м/м SAAR в ноябре после 2,48% м/м SAAR в октябре). В последние 9 месяцев монетарная инфляция «заякорилась» в диапазоне 2–3%», — сообщается в документе.



Как прогнозируют в министерстве, в декабре 2019 года значительного изменения ценовой конъюнктуры на потребительском рынке не ожидается.



Напомним, что ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин в ходе рабочей встречи с Ассоциацией европейского бизнеса УрБК, Москва, 19.12.2019. По итогам 2019 года рост цен в России в годовом выражении составит 3,0–3,1% против 4,3% в 2018 году. При этом в январе 2020 года годовая инфляция замедлится до 2,5–2,7% на фоне выхода из базы расчета эффекта повышения НДС в начале 2019 года. Об этом говорится в тематическом обзоре «Картина инфляции. Декабрь 2019 года» Минэкономразвития.По информации ведомства, в ноябре 2019 года потребительская инфляция продолжила замедление до 3,53% после 3,75% месяцем ранее, что соответствует ожиданиям Минэкономразвития.Как уточняется в обзоре, основной «вклад в снижение годовой инфляции внес эффект высокой базы предыдущего года, сформированной в условиях более низкого урожая 2018 сельскохозяйственного года и ухудшения эпизоотической обстановки в конце прошлого года». При этом продовольственная инфляция в ноябре 2019 года в терминах последовательных приростов ускорилась (до 0,45% месяц к месяцу после 0,18 % в октябре) при сезонном удорожании плодоовощной продукции. Ценовая динамика в секторе продовольственных товаров за исключением плодоовощной продукции сохранилась практически на уровне предыдущего месяца (0,21% против 0,15% в октябре).«Снижению темпа роста цен в ноябре 2019 года с исключением сезонного фактора (0,17% месяц к месяцу SA после 0,20% м/м SA в октябре) способствовала околонулевая динамика цен на одежду и обувь при сохраняющейся дефляции в группе электро- и телерадиотоваров. За годовой период инфляция на непродовольственные товары продолжила замедление — до 3,06% год к году после 3,21% г/г месяцем ранее. Цены на услуги в ноябре выросли после двухмесячной дефляции (+0,11% после -0,4% за сентябрь–октябрь). С исключением сезонного фактора темп прироста цен в ноябре незначительно ускорился — до 0,39% м/м SA с 0,33% м/м SA в октябре», — говорится в тематическом обзоре Минэкономразвития.При этом в ведомстве отмечают, что основной вклад в рост цен в ноябре 2019 года «внесло удорожание услуг связи, а также услуг, связанных с туризмом и отдыхом». «В результате в сфере услуг по итогам ноября наблюдалось ускорение годовой инфляции — до 3,93% год к году после 3,82% в октябре. Монетарная инфляция по-прежнему находится значительно ниже целевого ориентира Банка России (2,79% м/м SAAR в ноябре после 2,48% м/м SAAR в октябре). В последние 9 месяцев монетарная инфляция «заякорилась» в диапазоне 2–3%», — сообщается в документе.Как прогнозируют в министерстве, в декабре 2019 года значительного изменения ценовой конъюнктуры на потребительском рынке не ожидается.Напомним, что ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин в ходе рабочей встречи с Ассоциацией европейского бизнеса заявлял о том, что в I квартале 2020 года годовая инфляция в России может опуститься до 2,5% или даже ниже.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">19 декабрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 11:28</span><br /><strong>Минэкономразвития прогнозирует замедление в январе 2020 года годовой инфляции до 2,5-2,7%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 19.12.2019. По итогам 2019 года рост цен в России в годовом выражении составит 3,0–3,1% против 4,3% в 2018 году. При этом в январе 2020 года годовая инфляция замедлится до 2,5–2,7% на фоне выхода из базы расчета эффекта повышения НДС в начале 2019 года. Об этом говорится в тематическом обзоре «Картина инфляции. Декабрь 2019 года» Минэкономразвития.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092179-minekonomrazvitiya-prognoziruet-zamedlenie-v-yanvare-2020-goda-godovoy-inflyacii-do-2527.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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