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Минэкономразвития прогнозирует риск замедления экономической активности в конце 2019 и начале 2020 года

УрБК, Москва, 19.12.2019. По итогам 11 месяцев 2019 года рост ВВП России составил 1,3%, при этом в ноябре в годовом выражении данный показатель замедлился до 1,6% против 2,3% в октябре текущего года. Об этом говорится в тематическом обзоре Минэкономразвития «Картина экономики. Декабрь».



«Темп роста ВВП в ноябре 2019 года, по оценке Минэкономразвития, замедлился до 1,6% год к году (после 2,3% и 1,9% в годовом выражении в октябре и сентябре соответственно). С начала текущего года темп роста ВВП составил 1,3% год к году», — уточняется в документе.



Между тем в обзоре отмечается, что текущая динамика темпов экономического роста укладывается в ожидания Минэкономразвития по росту ВВП в IV квартале и по 2019 году в целом.



Однако представители ведомства предупреждают, что с учетом ухудшения ситуации в промышленности и временного характера ускорения роста выпуска в других отраслях (торговля, сельское хозяйство) «существует риск дальнейшего ослабления экономической активности в декабре 2019 года и начале 2020 года до начала восстановления темпов роста кредитной активности и совокупного спроса».



«Основной вклад в замедление темпов роста экономики в ноябре внесло резкое ухудшение динамики в промышленности. Рост промышленного производства в ноябре составил 0,3% год к году после 2,6% год к году в октябре, а его вклад в динамику ВВП сократился до 0,1% после 0,5–0,6% в июне-октябре. Замедление производственной активности сопровождалось снижением грузооборота транспорта (-1,5 % год к году в ноябре после нулевой динамики в предыдущие два месяца). Кроме того, после незначительного оживления в октябре темпы роста объема строительных работ в ноябре вернулись на околонулевые уровни, наблюдаемые в течение большей части года», — сообщается в обзоре Минэкономразвития РФ.

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