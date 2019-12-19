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«Уральские авиалинии» снизили стоимость билетов на рейс Екатеринбург — Алматы — Екатеринбург

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2019. В преддверии открытия нового рейса Екатеринбург — Алматы — Екатеринбург авиакомпания «Уральские авиалинии» снижает цены на авиабилеты. Минимальная стоимость — от 6 тыс. 816 руб. в одну сторону и от 10 тыс. 224 руб. туда-обратно, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.



Купить билеты по сниженной цене можно по 15 января 2020 года на вылеты с 27 декабря 2019 по 28 марта 2020 года.



«Казахстан в разгар зимы приветствует всех любителей активного отдыха на многочисленных горнолыжных курортах и всегда встречает путешественников вкуснейшими блюдами национальной кухни, красивейшими пейзажами, чистейшим воздухом и яркими восточными традициями», — говорится в сообщении.



Прямые рейсы из Екатеринбурга в Алматы стартуют 27 декабря. Вылеты из Екатеринбурга будут осуществляться по пятницам и воскресеньям, из Алматы — по понедельникам и субботам.



Приобрести билеты можно на официальном сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер: 8-800-7700-262 или в авиакассах. Количество мест ограничено.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">19 декабрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 10:05</span><br /><strong>«Уральские авиалинии» снизили стоимость билетов на рейс Екатеринбург — Алматы — Екатеринбург</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 19.12.2019. В преддверии открытия нового рейса Екатеринбург — Алматы — Екатеринбург авиакомпания «Уральские авиалинии» снижает цены на авиабилеты. Минимальная стоимость — от 6 тыс. 816 руб. в одну сторону и от 10 тыс. 224 руб. туда-обратно, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092175-uralskie-avialinii-snizili-stoimost-biletov-na-reys-ekaterinburg-almaty-ekaterinburg.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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