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«Уральские авиалинии» снизили стоимость билетов на рейс Екатеринбург — Алматы — Екатеринбург
19 декабрь 2019 (10:05)
УрБК, Екатеринбург, 19.12.2019. В преддверии открытия нового рейса Екатеринбург — Алматы — Екатеринбург авиакомпания «Уральские авиалинии» снижает цены на авиабилеты. Минимальная стоимость — от 6 тыс. 816 руб. в одну сторону и от 10 тыс. 224 руб. туда-обратно, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Купить билеты по сниженной цене можно по 15 января 2020 года на вылеты с 27 декабря 2019 по 28 марта 2020 года.
«Казахстан в разгар зимы приветствует всех любителей активного отдыха на многочисленных горнолыжных курортах и всегда встречает путешественников вкуснейшими блюдами национальной кухни, красивейшими пейзажами, чистейшим воздухом и яркими восточными традициями», — говорится в сообщении.
Прямые рейсы из Екатеринбурга в Алматы стартуют 27 декабря. Вылеты из Екатеринбурга будут осуществляться по пятницам и воскресеньям, из Алматы — по понедельникам и субботам.
Приобрести билеты можно на официальном сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер: 8-800-7700-262 или в авиакассах. Количество мест ограничено.
Купить билеты по сниженной цене можно по 15 января 2020 года на вылеты с 27 декабря 2019 по 28 марта 2020 года.
«Казахстан в разгар зимы приветствует всех любителей активного отдыха на многочисленных горнолыжных курортах и всегда встречает путешественников вкуснейшими блюдами национальной кухни, красивейшими пейзажами, чистейшим воздухом и яркими восточными традициями», — говорится в сообщении.
Прямые рейсы из Екатеринбурга в Алматы стартуют 27 декабря. Вылеты из Екатеринбурга будут осуществляться по пятницам и воскресеньям, из Алматы — по понедельникам и субботам.
Приобрести билеты можно на официальном сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер: 8-800-7700-262 или в авиакассах. Количество мест ограничено.
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