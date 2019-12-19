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Челябинское УФАС выявило нарушения при продаже имущества компании «Энергосервис»

19 декабрь 2019 (09:44)

УрБК, Челябинск, 19.12.2019. Челябинское УФАС России выявило нарушения при проведении торгов по продаже имущества ООО «Энергосервис». Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства на Южном Урале.

«В Челябинское УФАС поступил ряд жалоб граждан и организаций на действия организатора торгов при проведении публичного предложения по продаже имущества должника-банкрота ООО «Энергосервис». Так, в ходе проведения торгов начальная цена продажи имущества посредством публичного предложения составляла более 50 млн руб., а размер задатка составлял 5% (более 2 млн руб.). При этом начальная цена продажи имущества снижалась на 10% в случае, если заявки на участие в торгах не поступали. В результате начальная цена продажи имущества составила 1 тыс. руб. При этом размер задатка не был изменен и составлял более 2 млн руб.», — говорится в сообщении.

Комиссией Челябинского УФАС России установлено, что заявки отклонены организатором торгов по причине того, что участники не внесли задаток в размере более 2 млн руб. В антимонопольном ведомстве признали действия организаторов торгов незаконными. По оценкам УФАС, размер задатка должен был составлять 50 руб.

По результатам рассмотрения жалобы организатору торгов выдано предписание о пересмотре заявок участников торгов. Антимонопольным органом рассматривается вопрос о привлечении организатора торгов к административной ответственности.

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