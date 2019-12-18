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Группа ЧТПЗ запустила проект по внедрению «бережливых» технологий в корпоративную образовательную программу

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2019. Группа ЧТПЗ запустила проект по внедрению lean-технологий («бережливых» технологий) в образовательную инфраструктуру корпоративной программы по подготовке рабочих кадров «Будущее Белой металлургии». Об этом сообщает пресс-служба компании.



«Мероприятия, которые включают организационные и дизайнерские решения, направленные на повышение эффективности обучения студентов, проведены в рамках соглашения о взаимодействии в сфере управления профессиональными образовательными организациями, подписанного в 2018 году между Группой ЧТПЗ, министерством образования и науки РФ, правительством Свердловской области и Агентством стратегических инициатив», — говорится в сообщении.



В рамках проекта по внедрению бережливых технологий в Образовательном центре Группы ЧТПЗ оформлены цветовые навигационные указатели и таблички для удобного и безопасного перемещения в центре, организована сортировка спецодежды для теоретических занятий в аудиториях и практических — на экспериментальных площадках. Для оперативного доступа преподавателей и студентов к расписанию занятий, информации о компании и другим актуальным сведениям в холлах установлены интерактивные тач-панели и электронное расписание. Инвестиции в проект составили около 10 млн руб.



«Внедрение lean-технологий в образовательную среду позволит повысить эффективность обучения и производительность труда студентов и преподавателей программы «Будущее Белой металлургии» за счет устранения потерь и наиболее оптимального использования рабочего и учебного времени. Более того, реализация концепции бережливого производства в образовательной среде становится одним из этапов формирования коллектива сотрудников, разделяющих принципы корпоративной философии Группы ЧТПЗ «Белая металлургия», — отметил руководитель департамента по реализации программы «Будущее Белой металлургии» Группы ЧТПЗ Алексей Смирнов.



В 2020-2021 годах внедрение «бережливых» технологий продолжат в Первоуральском металлургическом колледже и Первоуральском политехникуме.



Группа ЧТПЗ является лидером дуального образования в России. Компания готовит кадры в рамках программы «Будущее Белой металлургии» в формате государственно-частного партнерства в Свердловской и Челябинской областях, а также в Республике Татарстан.

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