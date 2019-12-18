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В Екатеринбурге изъяли и уничтожили 1,5 тонны яблок и более 300 килограммов винограда неизвестного происхождения

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2019. Сотрудники Екатеринбургской таможни совместно с Россельхознадзором выявили на одном из складов почти 1,5 т яблок и более 300 кг винограда. Владелец товара не предоставил документы, подтверждающие страну происхождения фруктов и ягод. По решению сотрудников Россельхознадзора товар изъят и уничтожен.



В 2019 году сотрудники Екатеринбургской таможни провели 6 проверок и выявили в общей сложности 4,5 тонны запрещенных к ввозу продуктов — мясной и плодоовощной продукции. По сравнению с прошлым годом показатели снизились в 7 раз, сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.



«На внутреннем рынке все реже появляются товары из так называемого санкционного списка. Предприниматели понимают, что принимаемые контролирующими органами меры эффективны. Ввоз запрещенной продукции грозит как материальными, так и репутационными потерями», — отметил замначальника Уральского таможенного управления — начальник службы Михаил Пономарев.

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