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Общий объем программы Екатеринбурга «Развитие культуры и искусства на 2017-2020 годы» составит более 10,5 млрд рублей

18 декабрь 2019 (17:24)

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2019. Власти Екатеринбурга выделили дополнительные средства на развитие культуры и искусства. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский постановлением за своей подписью внес изменения в финансовую составляющую муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017-2020 годы».

Основанием для постановления послужило решение Екатеринбургской городской думы от 3 декабря 2019 года, принявшей изменения в местный бюджет на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, говорится на официальном портале города.

Решение гордумы подразумевает выделение средств в размере 22 млн 234 тыс. руб. на реконструкцию административного здания (кормокухня) МБУ культуры «Екатеринбургский зоопарк»; 800 тыс. руб. на покупку видеоэкрана МАУ культуры «Центр культуры «Эльмаш»; 1,5 млн на закупки книжному фонду МБУ культуры «Муниципальное объединение библиотек города Екатеринбурга»; 1,3 млн руб. на содержание помещения МБУ культуры «Музей истории Екатеринбурга» (здание «Колизея»); 1,5 млн руб. на День города.

После внесения этих изменений общий объем финансирования Программы развития культуры и искусства на 2017-2020 годы составит 10 млрд 533 млн 239 тыс. руб. Из этой суммы из бюджета Екатеринбурга будет выделено 7 млрд 549 млн 459 тыс. руб. Из внебюджетных средств планируется потратить 2 млрд 172 млн 515 тыс. руб. Остальные средства, как предполагается, поступят из федерального и регионального бюджетов.

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