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Объемы обработанной в декабре аэропортом Кольцово авиапочты из КНР выросли в 4,5 раза

18 декабрь 2019 (16:51)

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2019. Накануне новогодних праздников в аэропорту Кольцово увеличиваются объемы почтовых грузов из Китая.

Международный аэропорт Кольцово 18 декабря принял два грузовых самолета из Харбина — Boeing 747 авиакомпании AirBridgeCargo и Boeing 757 авиакомпании Aviastar-TU. Воздушные суда привезли в Екатеринбург 111 тонн почты из Китая.

Это гаджеты, детские игрушки, одежда, обувь и другие товары, которые доступны в китайских интернет-гипермаркетах. С бортов лайнеров их отправят в грузовой терминал Кольцово, где расположено место международного почтового обмена Почты России. После обработки почтовых грузов они отправляются получателям, сообщили в пресс-службе аэропорта.

С начала декабря аэропорт Кольцово принял 10 почтовых рейсов из Китая, а объем обработанной авиапочты в 4,5 раза превысил показатели аналогичного периода прошлого года. До конца года запланировано прибытие в Екатеринбург еще 7 грузовых самолетов из КНР.

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