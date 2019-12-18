Новости дня

Объемы обработанной в декабре аэропортом Кольцово авиапочты из КНР выросли в 4,5 раза

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2019. Накануне новогодних праздников в аэропорту Кольцово увеличиваются объемы почтовых грузов из Китая.



Международный аэропорт Кольцово 18 декабря принял два грузовых самолета из Харбина — Boeing 747 авиакомпании AirBridgeCargo и Boeing 757 авиакомпании Aviastar-TU. Воздушные суда привезли в Екатеринбург 111 тонн почты из Китая.



Это гаджеты, детские игрушки, одежда, обувь и другие товары, которые доступны в китайских интернет-гипермаркетах. С бортов лайнеров их отправят в грузовой терминал Кольцово, где расположено место международного почтового обмена Почты России. После обработки почтовых грузов они отправляются получателям, сообщили в пресс-службе аэропорта.



С начала декабря аэропорт Кольцово принял 10 почтовых рейсов из Китая, а объем обработанной авиапочты в 4,5 раза превысил показатели аналогичного периода прошлого года. До конца года запланировано прибытие в Екатеринбург еще 7 грузовых самолетов из КНР.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">18 декабрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 16:51</span><br /><strong>Объемы обработанной в декабре аэропортом Кольцово авиапочты из КНР выросли в 4,5 раза</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 18.12.2019. Накануне новогодних праздников в аэропорту Кольцово увеличиваются объемы почтовых грузов из Китая. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092166-obemy-obrabotannoy-v-dekabre-aeroportom-kolcovo-aviapochty-iz-knr-vyrosli-v-45-raza.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: