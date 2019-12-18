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На обогатительной фабрике «Кузнецкая» ЕВРАЗа запустили комплекс для обезвоживания концентрата

18 декабрь 2019 (16:26)

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2019. На Центральной обогатительной фабрике «Кузнецкая» (входит в Распадскую угольную компанию, управляющую угольными активами ЕВРАЗа) запустили комплекс для обезвоживания концентрата. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Комплекс механического обезвоживания помог нам стабилизировать влажность в мелком концентрате, зафиксировать параметры по качеству продукта, которых ждут от нас клиенты. С вводом комплекса на фабрике исчезла проблема нехватки площадей для обезвоживания», — рассказал директор ЦОФ «Кузнецкая» Алексей Виноградов.

Комплекс смонтировали в рамках инвестпроекта, также включающего установку трех современных высокочастотных грохотов и четырех центрифуг.

Благодаря новому оборудованию обогатители ЦОФ «Кузнецкая» получают мелкий концентрат влажностью 12-14%. До модернизации этот показатель доходил до 25-30%.

На 15% снизились и затраты на сушку концентрата — самый энергоемкий для фабрики процесс.

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