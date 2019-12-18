Новости дня

На обогатительной фабрике «Кузнецкая» ЕВРАЗа запустили комплекс для обезвоживания концентрата

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2019. На Центральной обогатительной фабрике «Кузнецкая» (входит в Распадскую угольную компанию, управляющую угольными активами ЕВРАЗа) запустили комплекс для обезвоживания концентрата. Об этом сообщает пресс-служба компании.



«Комплекс механического обезвоживания помог нам стабилизировать влажность в мелком концентрате, зафиксировать параметры по качеству продукта, которых ждут от нас клиенты. С вводом комплекса на фабрике исчезла проблема нехватки площадей для обезвоживания», — рассказал директор ЦОФ «Кузнецкая» Алексей Виноградов.



Комплекс смонтировали в рамках инвестпроекта, также включающего установку трех современных высокочастотных грохотов и четырех центрифуг.



Благодаря новому оборудованию обогатители ЦОФ «Кузнецкая» получают мелкий концентрат влажностью 12-14%. До модернизации этот показатель доходил до 25-30%.



На 15% снизились и затраты на сушку концентрата — самый энергоемкий для фабрики процесс.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">18 декабрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 16:26</span><br /><strong>На обогатительной фабрике «Кузнецкая» ЕВРАЗа запустили комплекс для обезвоживания концентрата</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 18.12.2019. На Центральной обогатительной фабрике «Кузнецкая» (входит в Распадскую угольную компанию, управляющую угольными активами ЕВРАЗа) запустили комплекс для обезвоживания концентрата. Об этом сообщает пресс-служба компании. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092165-na-obogatitelnoy-fabrike-kuzneckaya-evraza-zapustili-kompleks-dlya-obezvozhivaniya-koncentrata.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: