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На обогатительной фабрике «Кузнецкая» ЕВРАЗа запустили комплекс для обезвоживания концентрата
18 декабрь 2019 (16:26)
УрБК, Екатеринбург, 18.12.2019. На Центральной обогатительной фабрике «Кузнецкая» (входит в Распадскую угольную компанию, управляющую угольными активами ЕВРАЗа) запустили комплекс для обезвоживания концентрата. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Комплекс механического обезвоживания помог нам стабилизировать влажность в мелком концентрате, зафиксировать параметры по качеству продукта, которых ждут от нас клиенты. С вводом комплекса на фабрике исчезла проблема нехватки площадей для обезвоживания», — рассказал директор ЦОФ «Кузнецкая» Алексей Виноградов.
Комплекс смонтировали в рамках инвестпроекта, также включающего установку трех современных высокочастотных грохотов и четырех центрифуг.
Благодаря новому оборудованию обогатители ЦОФ «Кузнецкая» получают мелкий концентрат влажностью 12-14%. До модернизации этот показатель доходил до 25-30%.
На 15% снизились и затраты на сушку концентрата — самый энергоемкий для фабрики процесс.
«Комплекс механического обезвоживания помог нам стабилизировать влажность в мелком концентрате, зафиксировать параметры по качеству продукта, которых ждут от нас клиенты. С вводом комплекса на фабрике исчезла проблема нехватки площадей для обезвоживания», — рассказал директор ЦОФ «Кузнецкая» Алексей Виноградов.
Комплекс смонтировали в рамках инвестпроекта, также включающего установку трех современных высокочастотных грохотов и четырех центрифуг.
Благодаря новому оборудованию обогатители ЦОФ «Кузнецкая» получают мелкий концентрат влажностью 12-14%. До модернизации этот показатель доходил до 25-30%.
На 15% снизились и затраты на сушку концентрата — самый энергоемкий для фабрики процесс.
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