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Из Свердловской области в Узбекистан пытались незаконно вывезти лес стоимостью 10 млн рублей

18 декабрь 2019 (16:04)

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2019. Предприниматель из Узбекистана пытался незаконно вывезти из Свердловской области более 1 тыс. кубометров леса общей стоимостью 10 млн руб., который был вырублен в Первоуральском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

«Таможенники в результате оперативно-розыскных мероприятий выяснили, что данные предпринимателя в декларации на товары недостоверны. В частности, бизнесмен предоставлял договоры купли-продажи с фирмой, которая никогда не продавала ему лес», — говорится в сообщении.

Уральской оперативной таможней возбуждено два уголовных дела по статье 226.1 Уголовного кодекса РФ. За контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов предпринимателю грозит до семи лет лишения свободы. Материалы дела переданы для расследования в Уральское следственное управление на транспорте.

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