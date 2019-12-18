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Официальный курс доллара США вырос на 5 коп., евро — на 1 коп.
18 декабрь 2019 (15:26)
УрБК, Москва, 18.12.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 декабря 2019 года. Курс долл. США вырос на 5 коп. до 62,58 руб., евро — на 1 коп. до 69,69 руб.
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