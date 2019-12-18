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Средняя стоимость нового автомобиля в РФ за пять лет выросла на 54%
18 декабрь 2019 (15:19)
УрБК, Москва, 18.12.2019. Средняя стоимость нового автомобиля в РФ с 2014 года выросла на 54%. Об этом говорится в исследовании аналитического агентства «Автостат».
Так, если в 2014 году средневзвешенная цена автомобиля составляла 1 млн 001 тыс. 600 руб., то по итогам 11 месяцев 2019 года этот показатель вырос до 1 млн 539 тыс. 100 руб.
По словам директора агентства «Автостат» Сергея Целикова, основной причиной роста стоимости автомобилей за этот период стала девальвация рубля по отношению к основным мировым валютам. Она произошла в 2014-2015 годах, а цены на автомобили только сейчас, с большим отставанием, компенсировали ее. Кроме того, на увеличение цен также влияли и другие факторы — рост НДС, повышение утилизационного сбора, инфляция и обновление модельных рядов автопроизводителей.
По мнению Сергея Целикова, в 2020 году стоит ожидать дальнейшего роста цен на новые автомобили на уровне 5-7%.
Так, если в 2014 году средневзвешенная цена автомобиля составляла 1 млн 001 тыс. 600 руб., то по итогам 11 месяцев 2019 года этот показатель вырос до 1 млн 539 тыс. 100 руб.
По словам директора агентства «Автостат» Сергея Целикова, основной причиной роста стоимости автомобилей за этот период стала девальвация рубля по отношению к основным мировым валютам. Она произошла в 2014-2015 годах, а цены на автомобили только сейчас, с большим отставанием, компенсировали ее. Кроме того, на увеличение цен также влияли и другие факторы — рост НДС, повышение утилизационного сбора, инфляция и обновление модельных рядов автопроизводителей.
По мнению Сергея Целикова, в 2020 году стоит ожидать дальнейшего роста цен на новые автомобили на уровне 5-7%.
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