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Более 17 тыс. свердловчан в текущем году пожаловались судебным приставам на задержку зарплаты

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2019. С начала 2019 года количество возбужденных исполнительных производств о взыскании заработной платы в Свердловской области сократилось почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге руководитель регионального Управления федеральной службы судебных приставов России Альбина Сухорукова.



«Количество исполнительных производств о взыскании зарплаты в этом году уменьшилось почти на 20%. Вместе с тем в этом году почти 17 тыс. человек обратились к судебным приставам для восстановления своего права в получении заработной платы. Это довольно большая цифра. По 15 тыс. человек денежные средства уже взысканы и перечислены. Это более 340 млн руб.», — заявила А. Сухорукова.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">18 декабрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 14:52</span><br /><strong>Более 17 тыс. свердловчан в текущем году пожаловались судебным приставам на задержку зарплаты</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 18.12.2019. С начала 2019 года количество возбужденных исполнительных производств о взыскании заработной платы в Свердловской области сократилось почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге руководитель регионального Управления федеральной службы судебных приставов России Альбина Сухорукова.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092158-bolee-17-tys-sverdlovchan-v-tekuschem-godu-pozhalovalis-sudebnym-pristavam-na-zaderzhku-zarplaty.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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