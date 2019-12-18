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Более 17 тыс. свердловчан в текущем году пожаловались судебным приставам на задержку зарплаты
18 декабрь 2019 (14:52)
УрБК, Екатеринбург, 18.12.2019. С начала 2019 года количество возбужденных исполнительных производств о взыскании заработной платы в Свердловской области сократилось почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге руководитель регионального Управления федеральной службы судебных приставов России Альбина Сухорукова.
«Количество исполнительных производств о взыскании зарплаты в этом году уменьшилось почти на 20%. Вместе с тем в этом году почти 17 тыс. человек обратились к судебным приставам для восстановления своего права в получении заработной платы. Это довольно большая цифра. По 15 тыс. человек денежные средства уже взысканы и перечислены. Это более 340 млн руб.», — заявила А. Сухорукова.
«Количество исполнительных производств о взыскании зарплаты в этом году уменьшилось почти на 20%. Вместе с тем в этом году почти 17 тыс. человек обратились к судебным приставам для восстановления своего права в получении заработной платы. Это довольно большая цифра. По 15 тыс. человек денежные средства уже взысканы и перечислены. Это более 340 млн руб.», — заявила А. Сухорукова.
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