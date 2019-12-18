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Госдума приравняла сжигание мусора к «энергетической утилизации» твердых отходов





Закон об утилизации ТКО должен вступить в силу с 1 января 2020 года. Он относит к утилизации «использование ТКО в качестве возобновляемого источника энергии после извлечения из них полезных компонентов на объектах обработки». Это так называемая энергетическая утилизация, или сжигание,



Утилизация отходов и их обезвреживание, согласно законодательной практике, не являются тождественными понятиями. К обезвреживанию, например, относят такие процессы, как захоронение ТКО или пиролиз (термическое разложение без доступа кислорода).



По словам главы комитета по экологии Владимира Бурматова, в законопроекте делается специальная оговорка, что до сжигания отходов из них должны быть извлечены полезные фракции.



«Они должны быть подвергнуты обработке, и только оставшиеся так называемые хвосты можно будет подвергать энергетической утилизации (сжиганию — прим. ред.)», — сказал В. Бурматов.



Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин напомнил, что если отходы будут хоронить, а не сжигать, то это несет риски для последующих поколений.



Согласно законодательству РФ, к утилизации можно относить только рециклинг — повторное использование отходов для производства товаров (например, сдача резиновых покрышек), регенерацию — возврат товаров в производственный цикл после подготовки (сдача стекла), рекуперацию — извлечение полезных компонентов для их повторного применения. Например, извлечение металлокорда из покрышек и его использование в бетонных плитах. УрБК, Москва, 18.12.2019. Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому сжигание твердых коммунальных отходов (ТКО) приравнивается к их «утилизации». Ранее процедура квалифицировалась как «обезвреживание», для нее требовалось предоставить больше экологической документации и разрешений.Закон об утилизации ТКО должен вступить в силу с 1 января 2020 года. Он относит к утилизации «использование ТКО в качестве возобновляемого источника энергии после извлечения из них полезных компонентов на объектах обработки». Это так называемая энергетическая утилизация, или сжигание, сообщает «Интерфакс».Утилизация отходов и их обезвреживание, согласно законодательной практике, не являются тождественными понятиями. К обезвреживанию, например, относят такие процессы, как захоронение ТКО или пиролиз (термическое разложение без доступа кислорода).По словам главы комитета по экологии Владимира Бурматова, в законопроекте делается специальная оговорка, что до сжигания отходов из них должны быть извлечены полезные фракции.«Они должны быть подвергнуты обработке, и только оставшиеся так называемые хвосты можно будет подвергать энергетической утилизации (сжиганию — прим. ред.)», — сказал В. Бурматов.Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин напомнил, что если отходы будут хоронить, а не сжигать, то это несет риски для последующих поколений.Согласно законодательству РФ, к утилизации можно относить только рециклинг — повторное использование отходов для производства товаров (например, сдача резиновых покрышек), регенерацию — возврат товаров в производственный цикл после подготовки (сдача стекла), рекуперацию — извлечение полезных компонентов для их повторного применения. Например, извлечение металлокорда из покрышек и его использование в бетонных плитах.

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