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Судебные приставы назвали Камышлов и Каменск-Уральский самыми закредитованными территориями в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2019. В настоящее время в отношении более 300 тыс. жителей Свердловской области возбуждены исполнительные производства из-за непогашенной задолженности по кредитным платежам. Об этом сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказала руководитель регионального Управления федеральной службы судебных приставов Альбина Сухорукова.



«Самым закредитованным районом Свердловской области можно назвать Камышловский. Здесь проживает 8 тыс. 281 должник по кредитным платежам. В Каменске-Уральском насчитывается 7 тыс. 589 должников. Если говорить о рейтинге Екатеринбурга, то его возглавляет Орджоникидзевский район. Здесь насчитывается 12 тыс. 400 должников. В Чкаловском районе — 8 тыс. 900 должников. Меньше всего проживает должников в Верх-Исетском и Ленинском районах Екатеринбурга — по 7 тыс. человек», — сообщила Альбина Сухорукова.



По ее словам, в некоторых районах есть должники по ипотечным кредитам. В частности, в Верх-Исетском районе их насчитывается 14 человек.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">18 декабрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 14:02</span><br /><strong>Судебные приставы назвали Камышлов и Каменск-Уральский самыми закредитованными территориями в Свердловской области</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 18.12.2019. В настоящее время в отношении более 300 тыс. жителей Свердловской области возбуждены исполнительные производства из-за непогашенной задолженности по кредитным платежам. Об этом сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказала руководитель регионального Управления федеральной службы судебных приставов Альбина Сухорукова.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092155-sudebnye-pristavy-nazvali-kamyshlov-i-kamensk-uralskiy-samymi-zakreditovannymi-territoriyami-v-sverdlovskoy-oblasti.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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