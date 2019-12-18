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Судебные приставы назвали Камышлов и Каменск-Уральский самыми закредитованными территориями в Свердловской области

18 декабрь 2019 (14:02)

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2019. В настоящее время в отношении более 300 тыс. жителей Свердловской области возбуждены исполнительные производства из-за непогашенной задолженности по кредитным платежам. Об этом сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказала руководитель регионального Управления федеральной службы судебных приставов Альбина Сухорукова.

«Самым закредитованным районом Свердловской области можно назвать Камышловский. Здесь проживает 8 тыс. 281 должник по кредитным платежам. В Каменске-Уральском насчитывается 7 тыс. 589 должников. Если говорить о рейтинге Екатеринбурга, то его возглавляет Орджоникидзевский район. Здесь насчитывается 12 тыс. 400 должников. В Чкаловском районе — 8 тыс. 900 должников. Меньше всего проживает должников в Верх-Исетском и Ленинском районах Екатеринбурга — по 7 тыс. человек», — сообщила Альбина Сухорукова.

По ее словам, в некоторых районах есть должники по ипотечным кредитам. В частности, в Верх-Исетском районе их насчитывается 14 человек.

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