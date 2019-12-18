Новости дня
Судебные приставы назвали Камышлов и Каменск-Уральский самыми закредитованными территориями в Свердловской области
18 декабрь 2019 (14:02)
УрБК, Екатеринбург, 18.12.2019. В настоящее время в отношении более 300 тыс. жителей Свердловской области возбуждены исполнительные производства из-за непогашенной задолженности по кредитным платежам. Об этом сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказала руководитель регионального Управления федеральной службы судебных приставов Альбина Сухорукова.
«Самым закредитованным районом Свердловской области можно назвать Камышловский. Здесь проживает 8 тыс. 281 должник по кредитным платежам. В Каменске-Уральском насчитывается 7 тыс. 589 должников. Если говорить о рейтинге Екатеринбурга, то его возглавляет Орджоникидзевский район. Здесь насчитывается 12 тыс. 400 должников. В Чкаловском районе — 8 тыс. 900 должников. Меньше всего проживает должников в Верх-Исетском и Ленинском районах Екатеринбурга — по 7 тыс. человек», — сообщила Альбина Сухорукова.
По ее словам, в некоторых районах есть должники по ипотечным кредитам. В частности, в Верх-Исетском районе их насчитывается 14 человек.
«Самым закредитованным районом Свердловской области можно назвать Камышловский. Здесь проживает 8 тыс. 281 должник по кредитным платежам. В Каменске-Уральском насчитывается 7 тыс. 589 должников. Если говорить о рейтинге Екатеринбурга, то его возглавляет Орджоникидзевский район. Здесь насчитывается 12 тыс. 400 должников. В Чкаловском районе — 8 тыс. 900 должников. Меньше всего проживает должников в Верх-Исетском и Ленинском районах Екатеринбурга — по 7 тыс. человек», — сообщила Альбина Сухорукова.
По ее словам, в некоторых районах есть должники по ипотечным кредитам. В частности, в Верх-Исетском районе их насчитывается 14 человек.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Общая сумма кредитных долгов свердловчан составила около 100 млрд рублей
- Назначен новый руководитель УФССП по Свердловской области
- Исполняющей обязанности главного судебного пристава Свердловской области назначена Альбина Сухорукова
- Управление ФССП РФ по Свердловской области: С 1 января мы получили право снимать средства с зарплатных банковских карт должников
- С начала 2009 года Управлением Федеральной службы судебных приставов РФ по Свердловской области вынесено 131 ограничение права на выезд из РФ в отношении должников