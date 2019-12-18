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Число возбужденных исполнительных производств в Свердловской области за 11 месяцев выросло на треть
18 декабрь 2019 (13:24)
УрБК, Екатеринбург, 18.12.2019. В январе-ноябре 2019 года в Свердловской области возбудили 3,2 млн исполнительных производств. Это на 800 тыс. или на 33% выше уровня аналогичного периода прошлого года, сообщила сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге руководитель регионального Управления федеральной службы судебных приставов России Альбина Сухорукова.
«Такая динамика связана с ростом числа исполнительных производств, связанных с взысканием административных штрафов, в том числе штрафов ГИБДД. На них приходится 1,3 млн исполнительных производств. Как правило, там фигурируют небольшие суммы от 500 до 1,5 тыс. руб.», — заявила А. Сухорукова.
По ее словам, общий объем взысканных долгов за имущественные налоги в этом году на Среднем Урале сократился почти на 45%. Взысканная задолженность за кредитные платежи выросла на 23%, за коммунальные платежи — на 20%.
«Такая динамика связана с ростом числа исполнительных производств, связанных с взысканием административных штрафов, в том числе штрафов ГИБДД. На них приходится 1,3 млн исполнительных производств. Как правило, там фигурируют небольшие суммы от 500 до 1,5 тыс. руб.», — заявила А. Сухорукова.
По ее словам, общий объем взысканных долгов за имущественные налоги в этом году на Среднем Урале сократился почти на 45%. Взысканная задолженность за кредитные платежи выросла на 23%, за коммунальные платежи — на 20%.
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