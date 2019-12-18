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«Уральские авиалинии» начали выполнять рейсы Екатеринбург — Сиань — Пхукет
18 декабрь 2019 (13:00)
УрБК, Екатеринбург, 18.12.2019. Авиакомпания «Уральские авиалинии» открыла новый рейс Екатеринбург — Сиань — Пхукет. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
«Торжественная церемония открытия состоялась в понедельник. Транзитным пассажирам первого рейса Сиань — Пхукет были вручены памятные подарки от китайского аэропорта Саньян», — говорится в сообщении.
Рейс по маршруту Екатеринбург — Сиань — Пхукет выполняется по понедельникам, средам, пятницам и субботам на новых лайнерах Airbus A320neo.
Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер: 8-800-7700-262 или в авиакассах.
«Торжественная церемония открытия состоялась в понедельник. Транзитным пассажирам первого рейса Сиань — Пхукет были вручены памятные подарки от китайского аэропорта Саньян», — говорится в сообщении.
Рейс по маршруту Екатеринбург — Сиань — Пхукет выполняется по понедельникам, средам, пятницам и субботам на новых лайнерах Airbus A320neo.
Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер: 8-800-7700-262 или в авиакассах.
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