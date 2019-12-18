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Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об обязательной аттестации гидов и экскурсоводов
18 декабрь 2019 (12:39)
УрБК, Екатеринбург, 18.12.2019. Правительство РФ разработало и внесло в Госдуму законопроект об обязательной аттестации гидов и экскурсоводов.
После принятия закона «услуги экскурсовода (гида) и гида-переводчика на туристских маршрутах будут оказываться гражданами России, прошедшими аттестацию», сообщает пресс-служба кабинета министров.
На федеральном уровне будет принят «порядок определения национальных туристских маршрутов, на которых экскурсоводы (гиды), гиды-переводчики не могут оказывать услуги без прохождения аттестации».
Аттестовать гидов будут региональные органы власти, отвечающие за туризм. Также правительство РФ разработает критерии аттестации экскурсоводов и гидов и правила их работы.
После принятия закона «услуги экскурсовода (гида) и гида-переводчика на туристских маршрутах будут оказываться гражданами России, прошедшими аттестацию», сообщает пресс-служба кабинета министров.
На федеральном уровне будет принят «порядок определения национальных туристских маршрутов, на которых экскурсоводы (гиды), гиды-переводчики не могут оказывать услуги без прохождения аттестации».
Аттестовать гидов будут региональные органы власти, отвечающие за туризм. Также правительство РФ разработает критерии аттестации экскурсоводов и гидов и правила их работы.
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