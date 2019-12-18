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Минобр Свердловской области положительно оценило деятельность учебного центра компании «ФОРЭС»

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2019. Министерство образования и молодежной политики Свердловской области провело плановую проверку учебного центра ООО «ФОРЭС». В ведомстве положительно оценили деятельность подразделения компании, отметив, что соблюдаются все требования бессрочной лицензии.



«Его работа не вызвала у проверяющих практически никаких нареканий. Такие проверки проводятся раз в пятилетку и длятся до 20 рабочих дней. Изучая документы и материально-техническую базу образовательного учреждения, публичную информацию, общаясь с сотрудниками учебного центра и обучающимися, проверяющие оценивают содержание учебных программ и работу специалистов», — сообщает пресс-служба компании.



По словам заместителя исполнительного директора ООО «ФОРЭС» по охране труда и промышленной безопасности Николая Шедловского, учебный центр играет важную роль в обучении работников нормам безопасности труда.



«Только за нынешний год в нем получили профессию и повысили уже имеющуюся квалификацию в различных направлениях безопасности около 1,5 тыс. человек. На базе центра обучают как новичков, так и опытных сотрудников, которые повышают свою квалификацию. Здесь можно освоить специальности стропальщика, машиниста-обжигальщика, шихтовщика, оператора гранулятора, грузчика и ряд других рабочих профессий — всего более десятка. «Выпускники» получают официальные свидетельства и удостоверения о получении профессии», — отметил Николай Шелдовский.



Собственный учебный центр ООО «ФОРЭС» начал свою деятельность в 2010 году. Обучение проходит во всех подразделениях компании. Преподаватели центра — руководители отделов, начальники цехов, мастера и рабочие с большим стажем.

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