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Средняя цена посуточной аренды однокомнатной квартиры в Екатеринбурге превышает 1,5 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2019. Средняя цена посуточной аренды однокомнатной квартиры в Екатеринбурге составляет 1 тыс. 507 руб., двухкомнатной — 2 тыс. 003 руб. Об этом говорится в исследовании портала Domofond.ru.



По стоимости посуточной аренды Екатеринбург занимает третье место среди российских городов-миллионеров.



«Первые четыре места по стоимости краткосрочной аренды на однокомнатные и двухкомнатные квартиры занимают Москва (2 тыс. 472 руб. за «однушку» и 3 тыс. 405 руб. за «двушку»), Санкт-Петербург (1 тыс. 703 руб. и 2 тыс. 343 руб.), Екатеринбург (1 тыс. 507 руб. и 2 тыс. 003 руб.), и Краснодар (1 тыс. 412 руб. и 1 тыс. 957 руб.)», — говорится в исследовании.

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