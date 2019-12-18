Александр Кузьмин: Река Исеть и ее набережная — это наш городской проект, который должен стать общественным

Предложение по созданию музейной пешеходной зоны старого завода. В центре — заводской двор, за ним — заводоуправление, справа — кузнечные цеха, между ними — восстановленный рабочий прорез, ниже — водный каскад.

Предложение по созданию образовательно-культурного комплекса (или арт-кластера, технопарка) на территории старого завода. Планируется создать многофункциональное общественное пространство, центр притяжения для молодых и креативных людей, для студентов, для туристов, для всех горожан.

Предложение по созданию сувенирной улочки на территории старого завода. Набережная насыщается объектами притяжения и обеспечения комфорта — кафе, магазинчиками, клубами, мастерскими.

Вид набережной Верх-Исетского завода. Слева — здание заводоуправления, за ним в центре — Успенский собор, справа — дома заводского начальства.

Предложение по созданию площади и набережной на заводской плотине. Здесь можно будет проводить городские праздники, водные представления, устраивать фейерверки.

Предложение по созданию единой набережной от плотины до Визовского пляжа и далее. На переднем плане — проектируемая застройка площади на плотине, далее — комплекс сооружений яхт-клуба.

Проект набережной. На переднем плане — амфитеатр, за ним — комплекс детских игровых площадок.

Изображения предоставлены архитектурным бюро «Старт!»

— Начать нужно с того, что сила рек дала жизнь Екатеринбургу. Я хотел бы отметить три точки на карте, три завода и три плотины, с которых начиналась застройка города.Первая точка — у слияния рек Исети и Патрушихи (тогда реки Уктус) в 1702 году был заложен Уктусский завод. Завод этот отразил бурную историю промышленного Урала — он был железоделательным, и медеплавильным, и золотопромывательным. Вторая точка — это плотина Екатеринбургского завода. Это наша Плотинка. Третья точка — это плотина Верх-Исетского завода. Связанные вместе, эти точки образуют главную ось, «позвоночник» города.Получается, что не будь рек — не было бы плотин, которые давали движущую силу для заводов, а без заводов не было бы и никакой застройки, то есть не было бы Екатеринбурга. Поэтому я считаю, что река — это его генетический код. Убери реку — не будет города.— Есть такая историческая особенность отношения Екатеринбурга к своей главной реке. Город до сих пор не повернулся к ней лицом. Мы не видим улиц, ориентированных на Исеть. Не видим фасадов домов, которые смотрят на реку. Исключением является набережная Городского пруда и Плотинка. Какие бы мы сейчас проекты благоустройства набережных ни делали, пока они не насыщены функционально, пока на них не выходят фасады домов с кафе, магазинчиками и так далее, потенциал набережных как главных общественных пространств не будет использован в должной мере. В лучшем случае набережные останутся прогулочной территорией с ограниченным выбором возможностей, где негде согреться зимой. А могут стать главными и самыми красивыми городскими улицами!— Конечно. Представим себе, что Исеть — это Нева или Мойка. Там мы видим набережные, вдоль них — главные пешеходные маршруты, туда выходят фасады домов, причем самых респектабельных домов. Такая набережная — лицо города. Мало кто представит, как выглядит панорама Невского проспекта, но все помнят панорамы набережных центра Санкт-Петербурга, стрелку Васильевского острова, Петропавловскую крепость. Там, где есть зеркало воды, у города появляется особое дыхание.— Так сложилось, что мы занимались несколькими проектами, непосредственно связанными с набережными. Первый проект — конкурсный, на концепцию развития набережной Верх-Исетского пруда и реки Исеть от Малого Конного полуострова до улицы Папанина. Его мы делали в составе консорциума «ПРОЕКТ РЕКА». Главная идея нашего проекта —пробуждение огромного «спящего» потенциала этой территории. Плавить металл здесь начали еще в раннем железном веке, сохранились каменные чаши древних домн, одна из них есть на острове Шабур Верх-Исетского пруда. История и память места — культурная база проекта.Сам Верх-Исетский завод — это дошедший до нас уникальный памятник промышленной архитектуры и истории. Сохранились цеха и заводоуправление в великолепном классическом архитектурном стиле. Их построил архитектор Михаил Малахов, один из главных творцов исторического облика Екатеринбурга. Сохранилась планировка, каменная облицовка плотины, брусчатка, чугунные узорчатые плиты полов заводских цехов. Но многое утеряно и исчезает прямо на глазах. Исторические стены XVIII века обвешиваются инженерными коммуникациями, не ремонтируются, крыши в дырах. Наверное, нынешние владельцы этих зданий и завода видят уникальное культурное и историческое наследие города только как набор хозяйственных построек на заднем дворе. Мы можем потерять архитектурный ансамбль, равных которому нет! К сожалению, в свое время были взорваны многие цеха Екатеринбургского казенного завода, и сейчас там сквер. А на Верх-Исетском заводе сохранились и заводоуправление, и цеха, и плотина.Мы предложили убрать поздние постройки, отреставрировать исторические здания, снова открыть рабочие прорезы в плотине, восстановить подачу воды и механизмы, которые от нее работали. Восстановить горны, кузнечные молоты и другие элементы завода. Пусть энергия воды вновь оживит механизмы, пусть вспыхнет огонь в печах! Это будет уникальное интерактивное музейное пространство! Мы предложили воссоздать водный каскад, восстановить заводской двор, создать музейную пешеходную зону.А на территории старого завода, где уже нет памятников, мы предлагаем убрать сооружения советской постройки и построить комплекс общественных зданий, которые могли бы стать, например, корпоративным университетом, или арт-кластером, или технопарком, или бизнес-парком. То есть в первую очередь это территория, где развиваются главные городские функции — культурные и образовательные. И тут образовательная и креативная функция очень хорошо бы сочеталась с музейной. Мы помним, что завод в свое время был инновационным, самым технологически передовым в мире предприятием.Историческая часть завода станет началом и смысловым центром историко-культурного ландшафтного парка, который расположится ниже по берегам Исети. Здесь прокладываются пешеходные пути, создаются разные функциональные локации, например сувенирная улочка, театр под мостами, парк на склоне.— Скорее, тематика нашей идентичности. Это ведь не чья-то, а наша история. Это наши деды-прадеды. Кто мы, если нам все равно, будет ли жить старый завод? Поэтому я считаю, что тема будущего старого Визовского завода, как и тема будущего набережных Исети, — это тема общественного городского проекта, который может объединить активных граждан Екатеринбурга и где каждый может найти свое место и роль. Посмотрите, какие возможности! Например, от пристани старого завода можно пустить старинный пароходик через Верх-Исетский пруд до полуострова Гамаюн, где в XVIII-XIX веке за завод отгружали древесный уголь и железную руду. Для всех городских сообществ найдется дело по душе.— Да, это особая история — заводская плотина и примыкающий к ней район. Сейчас здесь сохранилась церковь Рождества Христова и несколько исторических зданий-памятников, но остальная застройка случайна и хаотична: есть склады, мастерские, автосервис. Территория перекрыта для пешеходного движения, на опорах проложены трубопроводы. Сама плотина недоступна, поскольку находится за заводским забором. А это была красивейшая прогулочная набережная с балюстрадой и панорамой пруда, с прогулочным пароходиком, открыточный вид XVIII века!Мы предлагаем здесь открыть доступ к берегу и на плотину, убрать случайные элементы застройки, сформировать единую комфортную набережную. Это будет главное пространство Верх-Исетского района, второе по значимости в городе после Исторического сквера.— Самое главное — должна быть обеспечена комфортная пешеходная доступность и связность набережных на всем их протяжении. Сейчас многие участки недоступны, перегорожены заборами и постройками. А дальше — функциональное наполнение. Ведь набережные — это сочетание функций городского общественного пространства и природной зоны отдыха. И добавьте историко-культурную ценность ключевых локаций.Есть понимание, что вдоль берегов Верх-Исетского пруда и на прилегающих землях расположена зона приоритетного развития города. Здесь, например, планировали размещение выставки ЭКСПО-2025, но и без нее этот район будет развиваться. Здесь хорошая транспортная связь с центром, здесь хорошая экология. И именно набережная может стать главным общественным пространством района.Об этом проекте можно говорить долго, я немного рассказал только об одном из пяти участков территории проектирования. Сильные внутренние связи и многообразие этой территории со временем приведут к реализации такого проекта как глобального общегородского действия. Я в это верю.— Второй наш проект — тоже конкурсный, это концепция развития территории Октябрьской площади и прилегающих к ней улиц. С учетом размещения здесь Собора во имя Святой Великомученицы Екатерины. Место размещения собора было задано и обсуждению не подлежало. Этот проект мы также делали в составе консорциума «ПРОЕКТ РЕКА».В чем особенность этого места? Посмотрим на улицы Вайнера, Урицкого и Володарского на участке от проспекта Ленина до Октябрьской площади и улицы вокруг площади. Мы увидим, что на этих улицах городская активность затухает. Там нет кафе, не живут магазины, клубные и другие общественные функции. Соответственно, деградирует городская среда, и это проблема. И это в двух шагах от центральной площади города. Похожая ситуация на другом берегу пруда, между улицей Карла Либкнехта и набережной по ул. Горького. Это говорит о том, что здесь недостаточно пешеходного трафика, потому что не хватает целей для движения вглубь, некуда идти. Ситуация сложилась исторически, но сегодня мы можем сделать эти участки самыми привлекательными и комфортными в центре. И вот в рамках этого проекта мы исследовали и решали проблему развития этих городских территорий через создание сильных пешеходных связей.Ключевым элементом в нашем проекте был пешеходный мост через Городской пруд. После анализа мы пришли к выводу, что необходимо его делать от площадки перед Драмтеатром до набережной в районе между стадионом «Динамо» и ДИВСом, где есть проход к метро. Это обеспечивает сильную пешеходную связь, возникает циркуляция пешеходного потока от района Филармонии до Площади 1905 года. Возникает малое пешеходное кольцо набережных Городского пруда. От метро «Динамо» можно за 15 минут дойти до улицы Вайнера. Возникает масса сценариев взаимосвязи и доступа к разным точкам притяжения центра города. Всего одним действием мы активируем огромную городскую территорию. А какие виды откроются с центра моста! Это будет главная фотозона города. И опять река оказывается главным связующим звеном городских пространств.— Третий проект — это уже Нижне-Исетский пруд, место, где в Исеть впадает река Патрушиха. Там мы проектировали набережную для жилого комплекса «Сказы Бажова», который сейчас строится. Эта набережная формируется как общегородская, но при этом строит ее инвестор, застройщик жилого комплекса. Она создается и как районный центр притяжения. Совсем рядом находится Уктусский лесопарк, пойма реки Патрушихи. Там сейчас ведется активное строительство, формируется новое общественное пространство. Это будет особенная набережная: она строится на опорах, в виде палубы, парящей над прудом. Здесь планируется много видов активности — детские площадки, спортивные комплексы, амфитеатр, фонтан, даже зона для барбекю.— Думаю, что набережная так и будет развиваться очагами. Есть некая точка активности, место новой застройки или благоустройства, и от него волны активности начинают расходиться в разные стороны. Где появляются жители — там появляется запрос на набережную. В данном случае очень важна связь с Уктусским лесопарком. Сейчас мы параллельно прорабатываем идею развития рекреационной зоны в пойме реки Патрушихи. Кроме того, здесь находится историческая площадка Уктусского завода, сохранилась его плотина. Смотрите, какая получается сильная конфигурация! Набережная пруда как часть единой системы набережных Исети — историко-культурный парк «Уктусский завод» — рекреационная зона в пойме Патрушихи с парком развлечений — Уктусский лесопарк с комплексом спортивных сооружений и лесным массивом. И вокруг — большое количество новых жилых комплексов, часть из которых только начинает строиться.Интересно, что, если бы история города развивалась иначе, в этом месте мог бы быть центр Екатеринбурга. Но река Патрушиха не выдержала конкуренции с Исетью: потребности заводов росли, а воды не хватало.— Пока эта работа в самом начале, рано судить о результатах. Если сравнивать проекты первого этапа благоустройства набережных Исети от Малышева до Куйбышева и то, что получилось в итоге, то можно понять, что не так-то просто в рамках существующих процедур создать достойное качество среды. Пока мы не увидели достойного качества реализации, и дело не в качестве работ. Набережные — общее дело, дорожки и цветники не решают главных вопросов, главное — зачем городу набережная, что здесь будет происходить? Нужно выносить на набережные ключевые городские функции, то, что важно городу сегодня. Я думаю, начало положено, но потенциал набережных еще предстоит раскрыть.Это можно увидеть на примере набережной озера Нижний Кабан в Казани. В свое время был объявлен международный конкурс, в котором победил российско-китайский архитектурный консорциум Turenscape + MAП. То, что получилось у них в результате, просто преобразило город, задало новый уровень понимания городской среды. И сегодня эту набережную называют лучшей набережной России.— Нужен постоянный общественный интерес к реке. Я думаю, что Исеть и ее набережная — это наш городской проект, который должен стать общественным, общим для всех горожан. История последних лет показывает, что город созрел для более активного участия в решении общегородских градостроительных вопросов. Пока люди объединяются против того или иного объекта, который им не нравится. А набережная — это та самая позитивная повестка, которая могла бы глобально сплотить город.Я считаю, что городские сообщества — это та среда, в которой может вырасти новая судьба реки. Это проект, который должен осуществляться в том числе силами городских профессиональных сообществ. Каждое из них имеет свои компетенции, и каждое из них имеет какую-то свою долю неудовлетворенности тем, что есть, и амбиции быть представленным в общественном пространстве. Все вместе мы могли бы преобразить Исеть.