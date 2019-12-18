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Оборот гостиниц и предприятий общепита в Свердловской области в январе-ноябре сократился на 6,8%

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2019. Оборот организаций Среднего Урала по всем видам экономической деятельности за январь-ноября 2019 года составил 5 трлн 328 млрд 212 млн руб. Это на 3,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Свердловскстат.



Оборот гостиниц и предприятий общепита в Свердловской области в январе-ноябре сократился на 6,8%, организаций оптовой и розничной торговли — на 2,9%, строительных компаний — на 2,7%, производителей бумаги и бумажных изделий — на 1%.



Оборот организаций, которые добывают полезные ископаемые, вырос на 24,3%, производителей пищевых продуктов — на 19,7%, текстильных изделий — на 19%.

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