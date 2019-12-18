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Жителей Екатеринбурга подозревают в попытке мошенничества под видом взыскания задолженности по зарплате с компании «РТИ»
18 декабрь 2019 (09:06)
УрБК, Екатеринбург, 18.12.2019. В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту покушения на мошенничество под видом взыскания задолженности по заработной плате. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
«В Железнодорожный районный суд Екатеринбурга в сентябре 2019 года поступило 4 исковых заявления о взыскании задолженности по заработной плате с ООО «РТИ» на сумму свыше 300 тыс. руб. Установлено, что указанные в качестве истцов граждане работниками общества не являлись, трудовые отношения с ними не оформлялись. Также указанные лица обратились в Железнодорожный районный отдел судебных приставов Екатеринбурга УФССП России с заявлениями о возбуждении исполнительных производств в отношении ООО «РТИ» на основании выданных Комиссией по трудовым спорам предприятия удостоверений о взыскании задолженности по заработной плате», — говорится в сообщении.
По материалам прокуратуры следственными органами возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 159 УК РФ «Покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину».
«В Железнодорожный районный суд Екатеринбурга в сентябре 2019 года поступило 4 исковых заявления о взыскании задолженности по заработной плате с ООО «РТИ» на сумму свыше 300 тыс. руб. Установлено, что указанные в качестве истцов граждане работниками общества не являлись, трудовые отношения с ними не оформлялись. Также указанные лица обратились в Железнодорожный районный отдел судебных приставов Екатеринбурга УФССП России с заявлениями о возбуждении исполнительных производств в отношении ООО «РТИ» на основании выданных Комиссией по трудовым спорам предприятия удостоверений о взыскании задолженности по заработной плате», — говорится в сообщении.
По материалам прокуратуры следственными органами возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 159 УК РФ «Покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину».
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