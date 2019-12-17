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Санируемым банкам расширили доступ к государственным деньгам
17 декабрь 2019 (16:56)
УрБК, Москва, 17.12.2019. Госдума РФ приняла в третьем, окончательном, чтении пакет законопроектов о послаблениях для банков, которые проходят процедуру санации с участием Центробанка.
Как уточняет «Интерфакс», поправки в отдельные законы (N327154-7) расширяют полномочия совета директоров Банка России и дают ему право принимать решение о «гарантировании непрерывности деятельности» проблемного банка в течение срока реализации плана по предупреждению банкротства.
В частности, дополнения в Налоговый кодекс (N327296-7) снимают ограничения с санируемых банков в возможности выдавать банковские гарантии для обеспечения уплаты налоговых платежей на весь срок действия плана по предупреждению банкротства.
При этом новые правовые нормы разрешают санируемым с участием ЦБ кредитно-финансовым организациям работать с ФГУПами и МУПами, которые имеют стратегическое значение; с хозяйственными обществами, включенными в список стратегических для ОПК, а также с их «дочками» и с публично-правовыми компаниями.
Кроме того, поправки в закон о страховании вкладов разрешают Агентству по страхованию вкладов (АСВ) открывать счета в санируемых банках на весь срок действия плана по предупреждению банкротства. В частности, в перечень компаний, которые теперь смогут работать с проблемными банками, включены «Фонд реформирования ЖКХ», «Ростех», «Росатом», «Автодор» и «Роскосмос». Также под либерализацию подпали банковские гарантии, принимаемые в обеспечение контрактов в рамках закона о государственных закупках.
Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявляла о том, что исключение из числа банков, которые имеют право обслуживать стратегические предприятия, привлекать бюджетные средства, в том числе деньги региональных бюджетов, а также госкорпораций, может снизить ликвидность санируемых кредитных организаций и еще больше ухудшить их финансовое состояние.
Как уточняет «Интерфакс», поправки в отдельные законы (N327154-7) расширяют полномочия совета директоров Банка России и дают ему право принимать решение о «гарантировании непрерывности деятельности» проблемного банка в течение срока реализации плана по предупреждению банкротства.
В частности, дополнения в Налоговый кодекс (N327296-7) снимают ограничения с санируемых банков в возможности выдавать банковские гарантии для обеспечения уплаты налоговых платежей на весь срок действия плана по предупреждению банкротства.
При этом новые правовые нормы разрешают санируемым с участием ЦБ кредитно-финансовым организациям работать с ФГУПами и МУПами, которые имеют стратегическое значение; с хозяйственными обществами, включенными в список стратегических для ОПК, а также с их «дочками» и с публично-правовыми компаниями.
Кроме того, поправки в закон о страховании вкладов разрешают Агентству по страхованию вкладов (АСВ) открывать счета в санируемых банках на весь срок действия плана по предупреждению банкротства. В частности, в перечень компаний, которые теперь смогут работать с проблемными банками, включены «Фонд реформирования ЖКХ», «Ростех», «Росатом», «Автодор» и «Роскосмос». Также под либерализацию подпали банковские гарантии, принимаемые в обеспечение контрактов в рамках закона о государственных закупках.
Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявляла о том, что исключение из числа банков, которые имеют право обслуживать стратегические предприятия, привлекать бюджетные средства, в том числе деньги региональных бюджетов, а также госкорпораций, может снизить ликвидность санируемых кредитных организаций и еще больше ухудшить их финансовое состояние.
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