Новости дня

В Свердловской области в 2019 году из нелегального оборота изъято алкогольной продукции на сумму более 67 млн рублей

17 декабрь 2019 (16:38)

УрБК, Екатеринбург, 17.12.2019. В 2019 году в Свердловской области из нелегального оборота изъято алкогольной продукции на сумму более 67 млн руб. За это время пресечена деятельность 12 подпольных цехов по производству суррогата.

Как сообщил на пресс-конференции в Екатеринбурге представитель управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД России Сергей Устюжанин, всего изъято около 650 литров алкогольной продукции, возбуждено 112 уголовных дел, выявлено более 1,5 тыс. нарушений, наложено административных штрафов на общую сумму более 20 млн руб.

Добавим, что основная доля контрафакта сейчас приходится на пиво — более 70%, тогда как раньше это была водка.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: