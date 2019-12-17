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ЕВРАЗ подписал контракт с Danieli на реконструкцию рельсобалочного цеха НТМК на 80 млн евро

УрБК, Екатеринбург, 17.12.2019. Управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев подписал контракт с компанией Danieli на реконструкцию рельсобалочного цеха. Сумма контракта на поставку технологического оборудования составит 80 млн евро, сообщает Региональный центр корпоративных отношений «Урал» ЕВРАЗа.



«Техническое перевооружение рельсобалочного цеха позволит расширить сортамент стана и начать выпуск в подразделении новых видов металлопроката. Цех начнет производство U-образных шпунтов шириной до 600 мм, двутавров высотой от 130 до 600 мм и шириной до 300 мм, железнодорожных рельсов по европейским стандартам (длиной до 25 м), крановых рельсов, несимметричных L-образных полособульбов высотой от 270 мм до 600 мм», — говорится в сообщении.



Модернизацию стана планируется завершить в 2022 году. Его мощность после реконструкции увеличится с 800 тыс. т металлопроката в год до 950 тыс. т. Длина раскатного поля возрастет до 108 метров.



«После реконструкции мы сможем дополнительно получить на стане 280 тыс. т балки и 50 тыс. т шпунта. Такой металлопрокат сейчас востребован на рынке, а экспертиза и уверенные позиции комбината позволяют рассчитывать на успешный сбыт продукции», — рассказал Алексей Кушнарев.



Технологическое оборудование и средства автоматизации будут изготовлены компанией Danieli и смонтированы под надзором зарубежных специалистов.

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