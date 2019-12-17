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Число выданных кредитных карт в Свердловской области в ноябре 2019 года сократилось почти на 31%
17 декабрь 2019 (15:58)
УрБК, Екатеринбург, 17.12.2019. В ноябре 2019 года банки Свердловской области выдали 25 тыс. 639 новых кредитных карт, что на 30,9% меньше по сравнению с ноябрем прошлого года, когда было выдано более 37 тыс. кредиток. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
Согласно данным исследования НБКИ, всего в ноябре текущего года банки выдали в России 0,82 млн новых кредитных карт, при этом за год снижение объемов выдачи составило 30,1%.
Наиболее заметная динамика снижения выдачи новых кредитных карт в ноябре этого года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года зафиксирована в Нижегородской (-38%), Оренбургской (-35,8%) и Кемеровской (-35,5%) областях, а также в Приморском крае (-33,4%) и Самарской области (-33,2%).
Согласно данным исследования НБКИ, всего в ноябре текущего года банки выдали в России 0,82 млн новых кредитных карт, при этом за год снижение объемов выдачи составило 30,1%.
Наиболее заметная динамика снижения выдачи новых кредитных карт в ноябре этого года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года зафиксирована в Нижегородской (-38%), Оренбургской (-35,8%) и Кемеровской (-35,5%) областях, а также в Приморском крае (-33,4%) и Самарской области (-33,2%).
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