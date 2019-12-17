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Число выданных кредитных карт в Свердловской области в ноябре 2019 года сократилось почти на 31%

УрБК, Екатеринбург, 17.12.2019. В ноябре 2019 года банки Свердловской области выдали 25 тыс. 639 новых кредитных карт, что на 30,9% меньше по сравнению с ноябрем прошлого года, когда было выдано более 37 тыс. кредиток. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).



Согласно данным исследования НБКИ, всего в ноябре текущего года банки выдали в России 0,82 млн новых кредитных карт, при этом за год снижение объемов выдачи составило 30,1%.



Наиболее заметная динамика снижения выдачи новых кредитных карт в ноябре этого года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года зафиксирована в Нижегородской (-38%), Оренбургской (-35,8%) и Кемеровской (-35,5%) областях, а также в Приморском крае (-33,4%) и Самарской области (-33,2%).

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">17 декабрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 15:58</span><br /><strong>Число выданных кредитных карт в Свердловской области в ноябре 2019 года сократилось почти на 31%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 17.12.2019. В ноябре 2019 года банки Свердловской области выдали 25 тыс. 639 новых кредитных карт, что на 30,9% меньше по сравнению с ноябрем прошлого года, когда было выдано более 37 тыс. кредиток. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092129-chislo-vydannyh-kreditnyh-kart-v-sverdlovskoy-oblasti-v-noyabre-2019-goda-sokratilos-pochti-na-31.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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