Новости дня

На Южном Урале ликвидировали канал легализации иностранных граждан на территории РФ

17 декабрь 2019 (14:43)

УрБК, Челябинск, 17.12.2019. На Южном Урале пресечена деятельность организованной преступной группы, специализировавшейся на незаконной легализации иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.

«Задержания организаторов и соучастников этнической ОПГ проводились на территории региона во взаимодействии с Центром по противодействию терроризму и экстремизму и Главным следственным управлением ГУ МВД России по Челябинской области при силовой поддержке спецназа», — говорится в сообщении.

Участники преступной группы оформляли фиктивные регистрации по месту пребывания иностранцев, на основе заведомо ложных сведений изготовляли поддельные трудовые договоры, а также перевозили нелегальных мигрантов через границу для продления сроков пребывания на территории РФ. Взамен оказываемых услуг члены ОПГ взимали с иностранных граждан от 1,5 до 3 тыс. руб.

«В ходе обысков у задержанных обнаружены и изъяты заграничные паспорта, заполненные бланки регистраций по месту пребывания, фиктивные трудовые договоры. По предварительным оценкам, выручка от преступной деятельности может составлять свыше 3 млн руб.», — отмечают в пресс-службе управления.

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции».

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: