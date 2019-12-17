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На Южном Урале ликвидировали канал легализации иностранных граждан на территории РФ

УрБК, Челябинск, 17.12.2019. На Южном Урале пресечена деятельность организованной преступной группы, специализировавшейся на незаконной легализации иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.



«Задержания организаторов и соучастников этнической ОПГ проводились на территории региона во взаимодействии с Центром по противодействию терроризму и экстремизму и Главным следственным управлением ГУ МВД России по Челябинской области при силовой поддержке спецназа», — говорится в сообщении.



Участники преступной группы оформляли фиктивные регистрации по месту пребывания иностранцев, на основе заведомо ложных сведений изготовляли поддельные трудовые договоры, а также перевозили нелегальных мигрантов через границу для продления сроков пребывания на территории РФ. Взамен оказываемых услуг члены ОПГ взимали с иностранных граждан от 1,5 до 3 тыс. руб.



«В ходе обысков у задержанных обнаружены и изъяты заграничные паспорта, заполненные бланки регистраций по месту пребывания, фиктивные трудовые договоры. По предварительным оценкам, выручка от преступной деятельности может составлять свыше 3 млн руб.», — отмечают в пресс-службе управления.



Главным следственным управлением ГУ МВД России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции».

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