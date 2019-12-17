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Свердловский арбитраж признал банкротом агрофирму «Ключики»

17 декабрь 2019 (14:18)

УрБК, Екатеринбург, 17.12.2019. Арбитражный суд Свердловской области признал банкротом ЗАО «Агрофирма «Ключики». Об этом сообщается в материалах арбитража.

«Признать закрытое акционерное общество «Агрофирма «Ключики» несостоятельным (банкротом), ввести процедуру конкурсного производства сроком на шесть месяцев до 22 мая 2020 года», — говорится в судебном решении.

Напомним, что заявление о банкротстве агрофирмы в марте 2019 года подало ООО «Стройкор». Общая сумма исковых требований к должнику превышает 18 млн руб.

Предприятие зарегистрировано в селе Ключики Красноуфимского района. Основной вид деятельности — разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока.

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