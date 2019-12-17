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В ноябре 2019 года снижение объемов выдачи кредитных карт в РФ составило 30,1%
17 декабрь 2019 (13:58)
УрБК, Москва, 17.12.2019. В ноябре 2019 года банки выдали всего 0,82 млн новых кредитных карт, за год снижение объемов выдачи составило 30,1%. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
Согласно данным исследования НБКИ, наиболее заметная динамика снижения выдачи новых кредитных карт в ноябре этого года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года была зафиксирована в Нижегородской (-38,0%), Оренбургской (-35,8%) и Кемеровской (-35,5%) областях, а также в Приморском крае (-33,4%) и Самарской области (-33,2%).
На этом фоне меньше всего количество выданных новых кредитных карт сократилось в Ростовской области (-21,7%), Ханты-Мансийском АО (-21,8%), Ставропольском крае (-22,2%), в Иркутской (-23,6%) и Омской (-25,4%) областях. При этом в Москве и Санкт-Петербурге данный показатель снизился на 28,1% и 25,7% соответственно.
«После введения показателя долговой нагрузки (ПДН) банки стали более тщательно и осторожно подходить к кредитованию граждан. Поэтому они стараются кредитовать только тех граждан, чьи ПДН и персональный кредитный рейтинг не вызывают у них вопросов. Однако пока рано утверждать, что сложившаяся в октябре-ноябре ситуация является долгосрочной тенденцией. По мере адаптации к новым реалиям ситуация с выдачей новых кредитов может вернуться к прежнему уровню. Многое покажут новогодние праздники, когда кредитная активность обычно возрастает на 20%», — пояснил в комментарии генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
Согласно данным исследования НБКИ, наиболее заметная динамика снижения выдачи новых кредитных карт в ноябре этого года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года была зафиксирована в Нижегородской (-38,0%), Оренбургской (-35,8%) и Кемеровской (-35,5%) областях, а также в Приморском крае (-33,4%) и Самарской области (-33,2%).
На этом фоне меньше всего количество выданных новых кредитных карт сократилось в Ростовской области (-21,7%), Ханты-Мансийском АО (-21,8%), Ставропольском крае (-22,2%), в Иркутской (-23,6%) и Омской (-25,4%) областях. При этом в Москве и Санкт-Петербурге данный показатель снизился на 28,1% и 25,7% соответственно.
«После введения показателя долговой нагрузки (ПДН) банки стали более тщательно и осторожно подходить к кредитованию граждан. Поэтому они стараются кредитовать только тех граждан, чьи ПДН и персональный кредитный рейтинг не вызывают у них вопросов. Однако пока рано утверждать, что сложившаяся в октябре-ноябре ситуация является долгосрочной тенденцией. По мере адаптации к новым реалиям ситуация с выдачей новых кредитов может вернуться к прежнему уровню. Многое покажут новогодние праздники, когда кредитная активность обычно возрастает на 20%», — пояснил в комментарии генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
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