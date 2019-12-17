Принять за пятнадцать минут

Сегодня в гордуме Екатеринбурга в рекордные сроки во втором чтении был принят проект муниципального бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Депутаты показали, что удовлетворены корректировками, которым подвергался документ по итогам публичных слушаний и дискуссий на профильных комиссиях. Процесс голосования занял не более 15 минут, против оказался один депутат. Итогом стало принятие бюджета, 60% статей которого составляют социальные расходы.Споры вокруг бюджета закончились логичным финалом: проект главного финансового документа одобрен большинством голосов. Докладчиком по вопросу на заседании должна была выступить и. о. начальника департамента финансов администрации Екатеринбурга Ольга Сысолятина. Но присутствующие в зале заседаний (в том числе представители администрации Свердловской области — прим. ред.) и депутаты решили не тратить на это время.Во-первых, администрация Екатеринбурга представляла проект документа ранее и неоднократно. Во-вторых, процессом и результатами «отладки» бюджета по принципиальным моментам уже до сегодняшнего заседания были абсолютно удовлетворены все стороны — представители как городской власти, так и депутатского сообщества. Поэтому никаких споров в ходе заседания априори не предполагалось.Есть и третий момент, который нельзя сбрасывать со счетов. Еще в ноябре перед вынесением документа на первое чтение, а затем профильные комиссии в городе прошли публичные слушания по проекту решения гордумы «О бюджете муниципального образования «город Екатеринбург» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».По итогам слушаний 488 жителей Екатеринбурга проголосовали за проект бюджета, семь выступили против, трое воздержались. Перед слушаниями комиссия по бюджету и экономической политике гордумы одобрила проект бюджета в первом чтении.К тому времени было известно, что доходы муниципалитета в 2020 году составят 47,4 млрд руб., расходы — 49,2 млрд руб. Плановый дефицит бюджета был заложен на уровне 1,8 млрд руб., что составляет 7,5% от уровня доходов. При этом верхний предел муниципального долга на конец 2020 года составит 1 млрд руб.На следующем этапе в ходе работы депутатских комиссий и фракционных заседаний не обошлось без споров. Это даже позволяло некоторым оппонентам говорить, что существует риск непринятия бюджета. Хотя уже тогда было понятно: такая «радикальная» риторика носит сугубо политический характер, выглядит скорее как «работа на публику» и ничего близкого к реальности не имеет. Трудно представить, что кто-то рискнет оставить город без бюджета, так как заинтересованных в создании проблем, несмотря на личный PR, нет и не может быть.Что и показали сегодняшние события. Проголосовав за принятие бюджета без заслушивания доклада Ольги Сысолятиной, на всю процедуру депутаты потратили ровно 15 минут. Исход голосования был предрешен и очевиден.Присутствовавшему на заседании главе Екатеринбурга Александру Высокинскому было задано всего два вопроса, на которые он оперативно ответил. И отметил, что все обещанные депутатам изменения в расходных строчках готовятся и будут исполнены. По его словам, доля расходов на социальную сферу в бюджете составляет более 60%, при этом Екатеринбург учел реализацию масштабного строительства, капремонт школ, детсадов, развитие объектов улично-дорожной сети и элементов благоустройства.«Мы выступали за выделение средств на расселение граждан из ветхого жилья, потому что это одна из важнейших задач. Партийная дисциплина, к сожалению, она не работает так, как должна работать. Будем налаживать диалог. Наши предложения учли, бюджет на 60% социальный. Не думаю, что мы кого-то обделили», — прокомментировал результаты голосования глава комиссии по местному самоуправлению Алексей Вихарев.Комментируя многочисленные споры на фракционных заседаниях в рамках бюджетного процесса, он заметил, что это свидетельствует только о важности предстоящей работы по повышению партийной дисциплины.«Все наши предложения учли, будем работать дальше», — указал спикер думы Игорь Володин.Единственный голосовавший против принятия документа депутат Константин Киселев никаких комментариев давать не стал, быстро покинув зал заседаний.Таким образом, слова о возможном срыве принятия бюджета оказались всего лишь словами. Что же касается незакрытых вопросов (переезд гордумы и расходы на СМИ), то к этим темам решено вернуться в январе 2020 года.