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Число пассажиров общественного транспорта Екатеринбурга в ноябре выросло на 1,3%
17 декабрь 2019 (13:35)
УрБК, Екатеринбург, 17.12.2019. Количество пассажиров общественного транспорта Екатеринбурга в ноябре возросло на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
«Транспортные предприятия уральской столицы — ЕМУП «Городской транспорт», ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен» и коммерческие перевозчики — совместными усилиями в ноябре 2019 года перевезли 25,1 млн пассажиров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 316,2 тыс. пассажиров (1,3%)», — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что в ноябре 62% пассажиров (15,7 млн человек) оплатили свой проезд с помощью «Е-карты».
«Транспортные предприятия уральской столицы — ЕМУП «Городской транспорт», ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен» и коммерческие перевозчики — совместными усилиями в ноябре 2019 года перевезли 25,1 млн пассажиров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 316,2 тыс. пассажиров (1,3%)», — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что в ноябре 62% пассажиров (15,7 млн человек) оплатили свой проезд с помощью «Е-карты».
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