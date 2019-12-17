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Число пассажиров общественного транспорта Екатеринбурга в ноябре выросло на 1,3%

УрБК, Екатеринбург, 17.12.2019. Количество пассажиров общественного транспорта Екатеринбурга в ноябре возросло на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.



«Транспортные предприятия уральской столицы — ЕМУП «Городской транспорт», ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен» и коммерческие перевозчики — совместными усилиями в ноябре 2019 года перевезли 25,1 млн пассажиров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 316,2 тыс. пассажиров (1,3%)», — говорится в сообщении.



Стоит отметить, что в ноябре 62% пассажиров (15,7 млн человек) оплатили свой проезд с помощью «Е-карты».

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