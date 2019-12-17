Новости дня

Число пассажиров общественного транспорта Екатеринбурга в ноябре выросло на 1,3%

17 декабрь 2019 (13:35)

УрБК, Екатеринбург, 17.12.2019. Количество пассажиров общественного транспорта Екатеринбурга в ноябре возросло на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Транспортные предприятия уральской столицы — ЕМУП «Городской транспорт», ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен» и коммерческие перевозчики — совместными усилиями в ноябре 2019 года перевезли 25,1 млн пассажиров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 316,2 тыс. пассажиров (1,3%)», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в ноябре 62% пассажиров (15,7 млн человек) оплатили свой проезд с помощью «Е-карты».

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: