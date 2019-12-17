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В Первоуральске бывшего заместителя гендиректора строительной компании осудили на 4 года за мошенничество с жильем

УрБК, Екатеринбург, 17.12.2019. Первоуральский городской суд на основании доказательств вынес приговор по уголовному делу в отношении заместителя генерального директора ЗАО «УТТС» Тараса Никоро. Он признан виновным по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» и статье 177 УК РФ «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности».



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, установлено, что Никоро в феврале 2013 года обратился к генеральному директору предприятия с просьбой о заключении договора участия в долевом строительстве трехкомнатной квартиры, мотивируя свою просьбу желанием приобрести собственное жилье, на что получил согласие.



В дальнейшем он обманул генерального директора предприятия, сказав ему, что полностью рассчитался с ЗАО «УТТС». Кроме того, последний подписал ему справку, подтверждающую полную оплату стоимости квартиры.



Помимо этого, мужчина, не имея на это права, заключил с местной жительницей договор уступки прав и обязанностей на квартиру, в результате чего похитил у нее более 2,3 млн руб. При этом соглашение о совершаемой уступке было подписано генеральным директором ЗАО «УТТС», который выполнил просьбу Никоро, доверяя ему.



«В последующем договор долевого участия в строительстве, подписанный ЗАО «УТТС» и Никоро, судом признан незаключенным, соглашение об уступке прав и обязанностей по договору долевого участия в строительстве, заключенное между подсудимым и местной жительницей, признано недействительным», — говорится в сообщении.



Кроме того, Никоро в период с апреля по май 2018 года открыл в банке на свое имя новый счет, чтобы не погашать задолженность по кредиту и распорядиться по своему усмотрению суммой свыше 1,1 млн руб., которые должны были поступить на его счет от должника ООО «Уралтяжтрубстрой-Инвест».



«В дальнейшем подсудимый незамедлительно получил поступившие на счет денежные средства наличными, не сообщая о своих действиях судебному приставу-исполнителю, лишив таким образом последнего возможности принудительно использовать данные денежные средства для погашения кредиторской задолженности перед потерпевшей», — говорится в сообщении.



Вину подсудимый в судебном заседании не признал, меры к возмещению ущерба не предпринял.



Первоуральский городской суд назначил Тарасу Никоро наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 10 дней с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.



Приговор в законную силу не вступил.

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