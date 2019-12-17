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«Уральские авиалинии» ввели в меню кошерное питание

УрБК, Екатеринбург. 17.12.2019. Авиакомпания «Уральские авиалинии» ввела новую услугу для пассажиров, соблюдающих особую диету, — кошерное меню. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



«В набор входят закуски (домашние колбаски из курицы и хумус), а также горячее блюдо из курицы. На все блюда имеется сертификат кошерности, подтверждающий соответствие ингредиентов и технологии приготовления канонам иудаизма», — говорится в сообщении.



Заказ кошерного питания доступен на направлениях с вылетом из аэропорта Жуковский, а также по направлению Тель-Авив — Жуковский. Стоимость кошерного меню — 1 тыс. 500 руб.



Специальное питание можно приобрести несколькими способами: при покупке билета на сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по телефону: 8-800-7700-262, +7 (499) 920-22-52, в кассах агентств; в интернет-магазине «Уральских авиалиний» www.shop.uralairlines.ru; на борту воздушного судна (количество порций ограничено).

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