Новости дня
«Уральские авиалинии» ввели в меню кошерное питание
17 декабрь 2019 (12:15)
УрБК, Екатеринбург. 17.12.2019. Авиакомпания «Уральские авиалинии» ввела новую услугу для пассажиров, соблюдающих особую диету, — кошерное меню. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
«В набор входят закуски (домашние колбаски из курицы и хумус), а также горячее блюдо из курицы. На все блюда имеется сертификат кошерности, подтверждающий соответствие ингредиентов и технологии приготовления канонам иудаизма», — говорится в сообщении.
Заказ кошерного питания доступен на направлениях с вылетом из аэропорта Жуковский, а также по направлению Тель-Авив — Жуковский. Стоимость кошерного меню — 1 тыс. 500 руб.
Специальное питание можно приобрести несколькими способами: при покупке билета на сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по телефону: 8-800-7700-262, +7 (499) 920-22-52, в кассах агентств; в интернет-магазине «Уральских авиалиний» www.shop.uralairlines.ru; на борту воздушного судна (количество порций ограничено).
«В набор входят закуски (домашние колбаски из курицы и хумус), а также горячее блюдо из курицы. На все блюда имеется сертификат кошерности, подтверждающий соответствие ингредиентов и технологии приготовления канонам иудаизма», — говорится в сообщении.
Заказ кошерного питания доступен на направлениях с вылетом из аэропорта Жуковский, а также по направлению Тель-Авив — Жуковский. Стоимость кошерного меню — 1 тыс. 500 руб.
Специальное питание можно приобрести несколькими способами: при покупке билета на сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по телефону: 8-800-7700-262, +7 (499) 920-22-52, в кассах агентств; в интернет-магазине «Уральских авиалиний» www.shop.uralairlines.ru; на борту воздушного судна (количество порций ограничено).
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- «Уральские авиалинии» снизили цены на полеты в Израиль из подмосковного Жуковского
- Авиакомпания «Уральские авиалинии» снижает цены на полеты в Прагу и Рим из подмосковного Жуковского
- «Уральские авиалинии» вводят специальное предложение на групповые поездки в Тель-Авив
- ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» обновило «специальное меню» для пассажиров
- Пассажиры ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии», вылетающие из аэропорта Домодедово, смогут бесплатно заказывать рыбное питание на борту