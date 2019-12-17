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В России окончательно отменили банковский роуминг внутри одного банка





Отметим, что новые правовые нормы для кредитно-финансовых организаций закреплены в Федеральном законе «О внесении изменений в статью 29 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».



Напомним, что ранее с предложениями об отмене банковского роуминга выступал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, который заявлял, что комиссии при переводе денежных средств между российскими регионами внутри одного банка недопустимы и должны быть устранены.



В дальнейшем законопроект о запрете взимания комиссии за переводы внутри системы одного банка в разных регионах был рассмотрен Госдумой РФ и окончательно принят 10 декабря этого года, а позднее одобрен Советом Федерации.



Как сообщалось на официальном сайте Госдумы, «изменения законодательства обеспечат свободу перемещения денег на финансовом рынке России, развитие безналичных платежей, устранение дискриминационных практик тарификации, ущемляющих интересы потребителя, а также мотивацию банков оптимизировать бизнес-модели и бизнес-процессы».



Согласно принятому документу, размер УрБК, Москва, 17.12.2019. Накануне, в понедельник 16 декабря 2019 года, президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене комиссии за межрегиональные денежные переводы между счетами граждан в одном банке, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Отметим, что новые правовые нормы для кредитно-финансовых организаций закреплены в Федеральном законе «О внесении изменений в статью 29 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».Напомним, что ранее с предложениями об отмене банковского роуминга выступал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, который заявлял, что комиссии при переводе денежных средств между российскими регионами внутри одного банка недопустимы и должны быть устранены.В дальнейшем законопроект о запрете взимания комиссии за переводы внутри системы одного банка в разных регионах был рассмотрен Госдумой РФ и окончательно принят 10 декабря этого года, а позднее одобрен Советом Федерации.Как сообщалось на официальном сайте Госдумы, «изменения законодательства обеспечат свободу перемещения денег на финансовом рынке России, развитие безналичных платежей, устранение дискриминационных практик тарификации, ущемляющих интересы потребителя, а также мотивацию банков оптимизировать бизнес-модели и бизнес-процессы».Согласно принятому документу, размер комиссии при переводе средств со счета на счет между физлицами внутри одного банка не может быть обусловлен открытием банковских счетов в разных обособленных (внутренних структурных) отделениях кредитно-финансовой организации.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">17 декабрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 11:52</span><br /><strong>В России окончательно отменили банковский роуминг внутри одного банка</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 17.12.2019. Накануне, в понедельник 16 декабря 2019 года, президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене комиссии за межрегиональные денежные переводы между счетами граждан в одном банке, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092112-v-rossii-okonchatelno-otmenili-bankovskiy-rouming-vnutri-odnogo-banka.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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