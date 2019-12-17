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В России окончательно отменили банковский роуминг внутри одного банка

17 декабрь 2019 (11:52)

УрБК, Москва, 17.12.2019. Накануне, в понедельник 16 декабря 2019 года, президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене комиссии за межрегиональные денежные переводы между счетами граждан в одном банке, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отметим, что новые правовые нормы для кредитно-финансовых организаций закреплены в Федеральном законе «О внесении изменений в статью 29 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

Напомним, что ранее с предложениями об отмене банковского роуминга выступал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, который заявлял, что комиссии при переводе денежных средств между российскими регионами внутри одного банка недопустимы и должны быть устранены.

В дальнейшем законопроект о запрете взимания комиссии за переводы внутри системы одного банка в разных регионах был рассмотрен Госдумой РФ и окончательно принят 10 декабря этого года, а позднее одобрен Советом Федерации.

Как сообщалось на официальном сайте Госдумы, «изменения законодательства обеспечат свободу перемещения денег на финансовом рынке России, развитие безналичных платежей, устранение дискриминационных практик тарификации, ущемляющих интересы потребителя, а также мотивацию банков оптимизировать бизнес-модели и бизнес-процессы».

Согласно принятому документу, размер комиссии при переводе средств со счета на счет между физлицами внутри одного банка не может быть обусловлен открытием банковских счетов в разных обособленных (внутренних структурных) отделениях кредитно-финансовой организации.

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