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Сотрудники Асбестовского отделения компании «ФОРЭС» прошли профилактический медицинский осмотр

УрБК, Екатеринбург, 17.12.2019. Более 60 сотрудников Асбестовского отделения ООО «ФОРЭС» прошли профилактический медицинский осмотр. Выездное обследование организовала местная городская больница, сообщает пресс-служба компании.



«На медицинский осмотр пригласили желающих работников в возрасте до 40 лет. Такой возрастной порог определили сами врачи. В мероприятии приняли участие более 60 сотрудников. Работники сдали анализы на сахар в крови и холестерин, а также прошли онкоскрининг. А те, кто захотел продолжить диагностику, получили направления на УЗИ, флюорографию, электрокардиограмму и другие виды обследований», — говорится в сообщении.



Представители «ФОРЭС» отмечают, что сотрудники компании проходят медицинские осмотры регулярно — как при поступлении на работу, так и впоследствии. По их результатам и рекомендациям медиков некоторые работники получают направления на санаторно-курортное лечение. В 2019 году его прошли 45 сотрудников, в том числе предпенсионного возраста.



Для укрепления здоровья все работники с сентября по май за счет компании могут посещать городской бассейн, фитнес-клуб и спортзал. В заводской столовой желающие могут получить диетическое питание.



«Совместные мероприятия проходят в рамках долгосрочного сотрудничества Асбестовского отделения с местной городской больницей, которое в 2019 году было продолжено. Ранее в июле на завод приезжал передвижной модуль «Диагностика», чтобы взять у работников анализы крови на гепатиты В и С. В сентябре на территории завода прошла «Кардио-зарядка», на которой сотрудникам измерили артериальное давление и взяли анализы крови на сахар и холестерин», — сообщили в пресс-службе компании «ФОРЭС».



В 2018 году в Асбестовском отделении проводили выездное обследование в рамках диспансеризации, направленной на выявление различных заболеваний на ранних стадиях. Тогда упор был сделан на работников старше 40 лет.

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