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Сотрудники Асбестовского отделения компании «ФОРЭС» прошли профилактический медицинский осмотр
17 декабрь 2019 (11:33)
УрБК, Екатеринбург, 17.12.2019. Более 60 сотрудников Асбестовского отделения ООО «ФОРЭС» прошли профилактический медицинский осмотр. Выездное обследование организовала местная городская больница, сообщает пресс-служба компании.
«На медицинский осмотр пригласили желающих работников в возрасте до 40 лет. Такой возрастной порог определили сами врачи. В мероприятии приняли участие более 60 сотрудников. Работники сдали анализы на сахар в крови и холестерин, а также прошли онкоскрининг. А те, кто захотел продолжить диагностику, получили направления на УЗИ, флюорографию, электрокардиограмму и другие виды обследований», — говорится в сообщении.
Представители «ФОРЭС» отмечают, что сотрудники компании проходят медицинские осмотры регулярно — как при поступлении на работу, так и впоследствии. По их результатам и рекомендациям медиков некоторые работники получают направления на санаторно-курортное лечение. В 2019 году его прошли 45 сотрудников, в том числе предпенсионного возраста.
Для укрепления здоровья все работники с сентября по май за счет компании могут посещать городской бассейн, фитнес-клуб и спортзал. В заводской столовой желающие могут получить диетическое питание.
«Совместные мероприятия проходят в рамках долгосрочного сотрудничества Асбестовского отделения с местной городской больницей, которое в 2019 году было продолжено. Ранее в июле на завод приезжал передвижной модуль «Диагностика», чтобы взять у работников анализы крови на гепатиты В и С. В сентябре на территории завода прошла «Кардио-зарядка», на которой сотрудникам измерили артериальное давление и взяли анализы крови на сахар и холестерин», — сообщили в пресс-службе компании «ФОРЭС».
В 2018 году в Асбестовском отделении проводили выездное обследование в рамках диспансеризации, направленной на выявление различных заболеваний на ранних стадиях. Тогда упор был сделан на работников старше 40 лет.
«На медицинский осмотр пригласили желающих работников в возрасте до 40 лет. Такой возрастной порог определили сами врачи. В мероприятии приняли участие более 60 сотрудников. Работники сдали анализы на сахар в крови и холестерин, а также прошли онкоскрининг. А те, кто захотел продолжить диагностику, получили направления на УЗИ, флюорографию, электрокардиограмму и другие виды обследований», — говорится в сообщении.
Представители «ФОРЭС» отмечают, что сотрудники компании проходят медицинские осмотры регулярно — как при поступлении на работу, так и впоследствии. По их результатам и рекомендациям медиков некоторые работники получают направления на санаторно-курортное лечение. В 2019 году его прошли 45 сотрудников, в том числе предпенсионного возраста.
Для укрепления здоровья все работники с сентября по май за счет компании могут посещать городской бассейн, фитнес-клуб и спортзал. В заводской столовой желающие могут получить диетическое питание.
«Совместные мероприятия проходят в рамках долгосрочного сотрудничества Асбестовского отделения с местной городской больницей, которое в 2019 году было продолжено. Ранее в июле на завод приезжал передвижной модуль «Диагностика», чтобы взять у работников анализы крови на гепатиты В и С. В сентябре на территории завода прошла «Кардио-зарядка», на которой сотрудникам измерили артериальное давление и взяли анализы крови на сахар и холестерин», — сообщили в пресс-службе компании «ФОРЭС».
В 2018 году в Асбестовском отделении проводили выездное обследование в рамках диспансеризации, направленной на выявление различных заболеваний на ранних стадиях. Тогда упор был сделан на работников старше 40 лет.
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