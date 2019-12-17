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Житель Екатеринбурга выплатил более 16 млн рублей долгов по налогам после ареста банковских счетов

17 декабрь 2019 (11:13)

УрБК, Екатеринбург, 17.12.2019. Судебные приставы Кировского районного отдела Екатеринбурга полностью взыскали с местного жителя задолженность по налогам в размере свыше 16,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.

«В отношении гражданина поступил исполнительный документ о взыскании налога, пени и штрафа за счет имущества в размере свыше 16,5 млн руб. в пользу инспекции Федеральной налоговой службы по Кировскому району города Екатеринбурга. Должнику было вручено постановление о возбуждении исполнительного производства и требование об исполнении решения суда. Мужчина к погашению налоговой задолженности в добровольном порядке не преступал, на прием к судебному приставу не являлся», — говорится в сообщении.

Судебный пристав направил запросы в регистрирующие органы и банки. Вынесено постановление об аресте счетов в банках, о запрете регистрационных действий в отношении восьми автотранспортных средств должника, в том числе Great Wall и NISSAN X-Trail. Гражданин был ограничен в праве выезда за пределы РФ.

После указанного комплекса мероприятий должник пришел на прием к судебному приставу, повторно получил постановления и в течение двух недель оплатил задолженность в полном объеме, пояснив, что собирается в Германию на празднование европейского Рождества.

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