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ММК совместно с администрацией Магнитогорска завершил программу по озеленению муниципалитета на 2019 год
17 декабрь 2019 (10:12)
УрБК, Магнитогорск, 17.12.2019. Магнитогорский металлургический комбинат совместно с администрацией Магнитогорска завершил сезон озеленения муниципалитета в 2019 году. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК».
«За счет средств градообразующего предприятия в городе была высажена 1 630 деревьев и кустарников — это ель сибирская, ель колючая, липа, рябина, ясень, а также спирея — калинолистная и рябинолистная», — говорится в сообщении.
Последним этапом озеленения стала высадка елей (сибирских и голубых) и лиственниц на территории парка у Вечного огня. Рядом с центральной аллеей и возле детской площадки, расположенной в южной части парка, получили свою постоянную прописку 50 зеленых красавиц. Деревья высотой 3-4 метра привезены из Пермского питомника.
«Морозы озеленению не помеха: по правилам высадка саженцев зеленых насаждений в осенний период разрешена до -15 градусов. Сейчас деревья находятся в спящем состоянии, как и любое зеленое насаждение в это время года. Приживаемость посадок хорошая. Специалисты прогнозируют, что так называемый отпад будет меньше семи процентов. Этому поможет должный уход за насаждениями», — отмечают в Управлении.
Проведение агротехнических мероприятий по уходу за зелеными насаждениями (полив, подкормка минеральными удобрениями) осуществляется также за счет средств градообразующего предприятия. Кроме того, ПАО «ММК» профинансировало и замену посадочного материала по причине естественного отпада.
«Программа по озеленению территории города Магнитогорска за счет средств ПАО «ММК в 2018-2023 годах» разработана в прошлом году и утверждена генеральным директором предприятия Павлом Шиляевым и главой Магнитогорска Сергеем Бердниковым. На ее реализацию руководством ПАО «ММК» выделено 57 млн руб. Планируется, что к 2023 году на территории города Магнитогорска станет на 10,5 тыс. деревьев и кустарников больше.
«За счет средств градообразующего предприятия в городе была высажена 1 630 деревьев и кустарников — это ель сибирская, ель колючая, липа, рябина, ясень, а также спирея — калинолистная и рябинолистная», — говорится в сообщении.
Последним этапом озеленения стала высадка елей (сибирских и голубых) и лиственниц на территории парка у Вечного огня. Рядом с центральной аллеей и возле детской площадки, расположенной в южной части парка, получили свою постоянную прописку 50 зеленых красавиц. Деревья высотой 3-4 метра привезены из Пермского питомника.
«Морозы озеленению не помеха: по правилам высадка саженцев зеленых насаждений в осенний период разрешена до -15 градусов. Сейчас деревья находятся в спящем состоянии, как и любое зеленое насаждение в это время года. Приживаемость посадок хорошая. Специалисты прогнозируют, что так называемый отпад будет меньше семи процентов. Этому поможет должный уход за насаждениями», — отмечают в Управлении.
Проведение агротехнических мероприятий по уходу за зелеными насаждениями (полив, подкормка минеральными удобрениями) осуществляется также за счет средств градообразующего предприятия. Кроме того, ПАО «ММК» профинансировало и замену посадочного материала по причине естественного отпада.
«Программа по озеленению территории города Магнитогорска за счет средств ПАО «ММК в 2018-2023 годах» разработана в прошлом году и утверждена генеральным директором предприятия Павлом Шиляевым и главой Магнитогорска Сергеем Бердниковым. На ее реализацию руководством ПАО «ММК» выделено 57 млн руб. Планируется, что к 2023 году на территории города Магнитогорска станет на 10,5 тыс. деревьев и кустарников больше.
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