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В аэропорту Кольцово сотрудники таможни задержали более 100 сотовых телефонов

17 декабрь 2019 (09:49)

УрБК, Екатеринбург, 17.12.2019. В екатеринбургском аэропорту Кольцово сотрудники таможни при проверке рейса Екатеринбург — Душанбе задержали более 100 сотовых телефонов. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

«Гражданка Таджикистана пыталась вывести в своем чемодане 136 сотовых телефонов старых моделей. Лежали они не вместе, а были спрятаны среди одежды. Таможенникам женщина честно рассказала, что везет телефоны для продажи в Душанбе. Однако, почему прошла в «зеленый» коридор и не стала декларировать заведомо коммерческую партию, не пояснила», — говорится в сообщении.

Чтобы забрать товар, женщине необходимо будет оплатить административный штраф, размер которого определят в суде, а затем подать декларацию на товар.

«Коммерческая партия подлежит обязательному декларированию. Женщине следовало оформить декларацию по установленной форме через Уральскую электронную таможню. А пока товар изъят и помещен на склад временного хранения», — пояснил начальник таможенного поста аэропорт Кольцово (пассажирский) Дмитрий Шишкин.

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