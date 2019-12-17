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В Екатеринбурге за вымогательство 100 тыс. рублей задержали лжеполицейского
17 декабрь 2019 (09:29)
УрБК, Екатеринбург, 17.12.2019. В Екатеринбурге за вымогательство 100 тыс. руб. у администратора стриптиз-клуба «Огнедышащий осел» задержали лжеполицейского. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
По его словам, в дежурную часть Главного Управления поступило заявление от девушки, которая пояснила, что некий высокопоставленный представитель МВД вымогает деньги за прекращение проводимых полицией в отношение нее проверочных мероприятий.
При этом она уже передавала ему вознаграждение в размере 30 тыс. руб. за оказание содействия в выделении места в детском саду ребенку вне очереди и еще 160 тыс. руб. за помощь в получении квартиры с большой скидкой. В обоих случаях своих обещаний мужчина не выполнил и деньги не вернул.
Как пояснил Валерий Горелых, оперативники при передаче очередной суммы в ночном заведении по улице Бажова задержали так называемого полицейского.
«При личном досмотре полицейские изъяли у него меченые купюры и просроченное удостоверение дружинника ГИБДД, которое он предъявлял девушке при общении под видом подлинного документа МВД. Ранее предприимчивый мужчина неоднократно был судим. В последний раз осужден в 2019 году за кражу к двум годам условно. Трудился на одном из местных предприятий охранником. К органам внутренних дел в реальности никакого отношения он не имеет», — пояснил Валерий Горелых.
В настоящее время в отношении лжеполицейского возбуждены два уголовных дела по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
По его словам, в дежурную часть Главного Управления поступило заявление от девушки, которая пояснила, что некий высокопоставленный представитель МВД вымогает деньги за прекращение проводимых полицией в отношение нее проверочных мероприятий.
При этом она уже передавала ему вознаграждение в размере 30 тыс. руб. за оказание содействия в выделении места в детском саду ребенку вне очереди и еще 160 тыс. руб. за помощь в получении квартиры с большой скидкой. В обоих случаях своих обещаний мужчина не выполнил и деньги не вернул.
Как пояснил Валерий Горелых, оперативники при передаче очередной суммы в ночном заведении по улице Бажова задержали так называемого полицейского.
«При личном досмотре полицейские изъяли у него меченые купюры и просроченное удостоверение дружинника ГИБДД, которое он предъявлял девушке при общении под видом подлинного документа МВД. Ранее предприимчивый мужчина неоднократно был судим. В последний раз осужден в 2019 году за кражу к двум годам условно. Трудился на одном из местных предприятий охранником. К органам внутренних дел в реальности никакого отношения он не имеет», — пояснил Валерий Горелых.
В настоящее время в отношении лжеполицейского возбуждены два уголовных дела по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
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