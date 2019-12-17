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Темпы роста промышленности в России в конце 2019 года могут оказаться ниже 2,3%

УрБК, Москва, 17.12.2019. По итогам 2019 года динамика промышленности в России может оказаться несколько ниже текущего прогноза министерства в 2,3% в годовом выражении. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.



Ведомство видит риски дальнейшего ухудшения темпов роста промышленности РФ в декабре. При этом, по данным Росстата, промпроизводство в ноябре замедлило рост в годовом выражении до 0,3% с октябрьских 2,6% и по итогам 11 месяцев увеличение промпроизводства составило 2,4%.



«Слабая динамика индекса PMI и других индикаторов производственной активности создает риски дальнейшего ухудшения темпов роста промышленности в декабре, что также усугубляется сохранением теплой погоды в Европейской части России. С учетом этого темп роста промышленности в целом за 2019 год может оказаться несколько ниже текущего прогноза (2,3% год к году)», — говорится в обзоре министерства о динамике промышленного производства.



Как отмечает министерство, данные по росту промпроизводства достигли минимального за последние два года уровня.



«Динамика обрабатывающей промышленности начала соответствовать слабым значениям индекса PMI, который с мая текущего года находится в негативной области. Вклад обрабатывающей промышленности, которая была основным драйвером роста промышленного производства на протяжении июня–октября, упал практически до нуля», — отмечается в документе.



Темп роста обрабатывающей промышленности в ноябре резко замедлился — до 0,1% год к году по сравнению с 3,7% год к году в октябре и 3,2% год к году в сентябре, указывает министерство. С поправкой на календарный фактор замедление роста, по оценке Минэкономразвития, также было существенным — до 0,9% в годовом выражении.



«Наблюдаемое снижение темпов роста обрабатывающей промышленности соответствует динамике индекса PMI обрабатывающих отраслей, который в последние три месяца держится на минимальных с 2009 года уровнях (в ноябре — 45,6)», — говорится в обзоре.



Минэкономразвития с высокой вероятностью ожидает сохранение слабой динамики в промышленности РФ в первые месяцы 2020 года.

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