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В ФСБ России рассказали об использовании хакерами сайтов госорганов для майнинга криптовалют

УрБК, Москва, 16.12.2019. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России рассказали о случаях использования хакерами сайтов государственных и муниципальных органов, а также крупных компаний для майнинга криптовалют. Об этом сообщает «Коммерсантъ».



По словам заместителя директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ Николая Мурашова, злоумышленники используют для добычи криптовалют до 80% свободной мощности компьютера, а пользователи могут этого не замечать.



«Захват для майнинга серверов крупных компаний грозит существенным снижением их производительности и значительным ущербом для бизнеса. Выявлены случаи майнинга криптовалюты с помощью зараженных информационных ресурсов различных государственных и муниципальных организаций. В этом случае злоумышленники заражают веб-страницы, и майнинг осуществляется в момент их просмотра в браузере», — подчеркнул представитель ФСБ России Николай Мурашов, добавив, что уже есть два случая привлечения к уголовной ответственности за использование захваченных компьютеров для майнинга.



«Нами отмечены случаи перепрофилирования вредоносного программного обеспечения, когда в его возможности добавлялись функции майнинга. Стоимость большинства виртуальных монет очень высока, поэтому желающих легко заработать деньги много. Злоумышленники взламывают компьютеры обычных пользователей и используют их вычислительный ресурс в своих целях», — цитирует «Интерфакс» сегодняшнее заявление представителя ФСБ России Николая Мурашова.



Хотя сам процесс майнинга криптовалют, по словам эксперта, не является правонарушением. «В случае, если для этого используются чужие компьютеры, это уже представляет состав преступления», — уточнил Николай Мурашов.

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