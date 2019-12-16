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К лету 2020 года РЭК планирует рост тарифов на вывоз мусора в Свердловской области

Власти Свердловской области определятся с тарифами на вывоз мусора на ближайшие несколько лет. Ставки тарифов на ближайшем заседании утвердит Региональная энергетическая комиссия.



Ожидается, что с 1 июля 2020 года тариф в Северной зоне вырастет с 695 руб. до 720 руб. за кубометр, в Западной зоне — с 489 руб. до 507 руб., в Восточной зоне (в нее входит Екатеринбург) — с 474 руб. до 491 руб. за кубометр мусора.



В 2021 году также предполагается увеличение тарифов. Для Екатеринбурга он вырастет с 491 руб. до 726 руб.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">16 декабрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:54</span><br /><strong>К лету 2020 года РЭК планирует рост тарифов на вывоз мусора в Свердловской области</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">Власти Свердловской области определятся с тарифами на вывоз мусора на ближайшие несколько лет. Ставки тарифов на ближайшем заседании утвердит Региональная энергетическая комиссия.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092102-k-letu-2020-goda-rek-planiruet-rost-tarifov-na-vyvoz-musora-v-sverdlovskoy-oblasti.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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