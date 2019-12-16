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В январе-ноябре 2019 года на Среднем Урале снизилось поголовье крупного рогатого скота

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2019. Свердловскстат обнародовал сведения о состоянии животноводства в хозяйствах всех категорий за январь-ноябрь 2019 г.



Поголовье крупного рогатого скота в январе-ноябре 2019 года снизилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года с 263,4 тыс. голов до 259,4 тыс. штук. Поголовье свиней выросло с 343,2 тыс. голов до 356 тыс. Овец и коз — снизилось с 60,6 тыс. до 59,8 тыс. штук. Птиц — с 13,8 млн до 13,2 млн голов, говорится в сообщении ведомства.



Кроме того, в январе-ноябре 2019 года было произведено молока 688,7 тыс. тонн (в прошлом году 680,5). Яиц — 1431,0 млн штук (в прошлом году 1401,1) и скота и птицы на убой (в живом весе) — 234,2 тыс. тонн (в прошлом году 238,3).

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