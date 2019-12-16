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К лету 2020 года РЭК планирует рост тарифов на вывоз мусора в Свердловской области

16 декабрь 2019 (17:27)

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2019. Власти Свердловской области определятся с тарифами на вывоз мусора на ближайшие несколько лет. Ставки тарифов на ближайшем заседании утвердит Региональная энергетическая комиссия.

Ожидается, что с 1 июля 2020 года тариф в Северной зоне вырастет с 695 руб. до 720 руб. за кубометр, в Западной зоне — с 489 руб. до 507 руб., в Восточной зоне (в нее входит Екатеринбург) — с 474 руб. до 491 руб. за кубометр мусора.

В 2021 году также предполагается увеличение тарифов. Для Екатеринбурга он вырастет с 491 руб. до 726 руб.

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