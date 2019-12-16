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Минтруд: В 2020 году число безработных в России не превысит 3,4 млн человек

УрБК, Москва, 16.12.2019. По оценке Минтруда, в 2020 году число безработных в России составит 3,4 млн человек, то есть останется на уровне текущего года, даже на фоне стабилизации темпов сокращения трудоспособного населения.



Как уточняет «Коммерсантъ», в основе расчетов ведомства базовый вариант прогноза социально-экономического развития страны до 2022 года, который предполагает, что в 2021 году темпы роста ВВП России увеличатся до 1,7%.



Согласно прогнозам Минтруда, после 2020 года уровень безработицы в РФ продолжит снижаться — с нынешних 4,6% до 4,5%. При этом уже с 2021 года, по оценкам ведомства, начнется рост численности занятых в экономике (по итогам 2019 года данный показатель сократился на 400 тыс. человек).



По мнению экспертов, дефицит трудовых кадров повлияет и на рост зарплат, которые, как ожидается, возрастут примерно в четверти компаний России.



В 2020 году ситуация стабилизируется за счет пожилых людей, чей выход на пенсию откладывается из-за повышения пенсионного возраста. В итоге численность трудоспособного населения в стране вырастет до 79,68 млн человек против 79,45 млн человек в 2019 году. При этом численность занятых в новом году сократится до 71,15 млн человек против 71,65 млн человек в 2019 году, а к 2022 году вырастет почти до 72 млн человек. Также увеличится и число трудовых мигрантов: до 2,85 млн человек в 2020 году, 2,9 млн — в 2021 году и 2,94 млн — в 2022 году.

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