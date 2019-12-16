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В декабре выдача потребительских кредитов в РФ увеличивается на 20% по отношению к среднемесячным значениям
16 декабрь 2019 (16:49)
УрБК, Москва, 16.12.2019. Самыми активными заемщиками в «высокий» предновогодний сезон являются россияне в возрасте от 30 до 39 лет. В этой возрастной группе в декабре обычно выдается на 28,2% больше потребительских кредитов, чем в среднем в месяц в течение года. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которое проанализировало декабрьские выдачи потребительских кредитов в 2015-2018 годы, на основе данных от 4 тыс. кредиторов.
Как уточнили в НБКИ, в среднем в декабре граждане обычно активно получают кредиты на любые суммы. Но самая большая разница от среднемесячных значений зафиксирована в диапазоне сумм от 30 до 100 тыс. руб. — на 34,3%.
«Декабрь — традиционно сезон «высокого» спроса в розничной торговле. Многие производители товаров и продавцы предлагают в предновогодний сезон скидки и проводят акции, стимулирующие спрос. Не является исключением и рынок розничного кредитования. Как показывает статистика за 2015-2018 годы, в декабре потребительских кредитов в среднем выдается на 20% больше, чем в предыдущие месяцы», — отмечают в Национальном бюро кредитных историй.
Среди лидеров в розничном необеспеченном кредитовании, где в прошлые годы была зафиксирована самая высокая декабрьская активность, названы Ставропольский край (на 37,9% больше среднемесячного значения), Московская (29,8%) и Ростовская (28,6%) области. При этом в Ленинградской (16%) и Белгородской (17,7%) областях, а также в Республике Татарстан (17,8%) показатели декабря самые скромные относительно остальных календарных месяцев. В средничках по уровню кредитования в конце года — Свердловская, Омская, Воронежская, Кемеровская и Иркутская области, а также Приморский край.
«В розничной торговле и сфере услуг предновогодний период характеризуется повышенной потребительской активностью и различными маркетинговыми акциями со стороны продавцов. В розничном кредитовании схожая ситуация. Однако, в отличие от других видов продаж, для получения кредита на хороших условиях в декабре заемщику придется убедить кредитора в своей ответственности с такой же достоверностью, как и в другие месяцы года. В настоящее время средний уровень одобрения заявок на получение необеспеченного кредита — всего 39%. Но для тех заемщиков, у которых Персональный кредитный рейтинг (ПКР) больше, шансы на получение хорошего кредита существенно выше», — подчеркнул в комментарии директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
Как уточнили в НБКИ, в среднем в декабре граждане обычно активно получают кредиты на любые суммы. Но самая большая разница от среднемесячных значений зафиксирована в диапазоне сумм от 30 до 100 тыс. руб. — на 34,3%.
«Декабрь — традиционно сезон «высокого» спроса в розничной торговле. Многие производители товаров и продавцы предлагают в предновогодний сезон скидки и проводят акции, стимулирующие спрос. Не является исключением и рынок розничного кредитования. Как показывает статистика за 2015-2018 годы, в декабре потребительских кредитов в среднем выдается на 20% больше, чем в предыдущие месяцы», — отмечают в Национальном бюро кредитных историй.
Среди лидеров в розничном необеспеченном кредитовании, где в прошлые годы была зафиксирована самая высокая декабрьская активность, названы Ставропольский край (на 37,9% больше среднемесячного значения), Московская (29,8%) и Ростовская (28,6%) области. При этом в Ленинградской (16%) и Белгородской (17,7%) областях, а также в Республике Татарстан (17,8%) показатели декабря самые скромные относительно остальных календарных месяцев. В средничках по уровню кредитования в конце года — Свердловская, Омская, Воронежская, Кемеровская и Иркутская области, а также Приморский край.
«В розничной торговле и сфере услуг предновогодний период характеризуется повышенной потребительской активностью и различными маркетинговыми акциями со стороны продавцов. В розничном кредитовании схожая ситуация. Однако, в отличие от других видов продаж, для получения кредита на хороших условиях в декабре заемщику придется убедить кредитора в своей ответственности с такой же достоверностью, как и в другие месяцы года. В настоящее время средний уровень одобрения заявок на получение необеспеченного кредита — всего 39%. Но для тех заемщиков, у которых Персональный кредитный рейтинг (ПКР) больше, шансы на получение хорошего кредита существенно выше», — подчеркнул в комментарии директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
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